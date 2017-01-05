Porsche 911 2010 года в Британии продают в версии Sport Classic

На территории Великобритании объявлено о продаже уникального 2-дверного купе Porsche 911 в версии Sport Classic 2010 года выпуска. Спортивный автомобиль заявлен в качестве уникального представителя серии, которая состояла из 250 единиц. Основой модели послужило популярное купе Сarrera S.
На территории Великобритании объявлено о продаже спортивного купе модели Porsche 911 Sport Classic, созданного на платформе Carrera S. Владелец уникального автомобиля утверждает, что машина находится в идеальном состоянии как внешне так и изнутри. На счётчике отмечено, что машина прошла 80 миль (129 километров). Автомобиль выставлен на продажу агентством Classic в северной части Лондона, машине исполнилось 16 лет. Под капотом в задней части кузова расположен атмосферный мотор в компоновке V-6, с 6-цилиндровой поршневой группой объёмом 3,8 л. Максимальная мощность купе составляет 402 л при крутящем моменте 420 Нм. Спорткар оборудован керамическими колодками, не поддающихся перегреву, пониженным клиренсом, спортивной выхлопной системой и классической механической коробкой передач.
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