Скончался заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин

В частности, рассказал о смерти тренера Глеб Гальперин, вице-президент Российской федерации прыжков в воду. Он сообщил, что Никулина не стало 4 января. Спортивная федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким тренера. Источник не сообщил, по какой причине скончался российский спортсмен.Прощание с Александром Никулиным пройдут завтра в Пензе.

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