На 67-м году жизни в Перми скончался заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.
В частности, рассказал о смерти тренера Глеб Гальперин, вице-президент Российской федерации прыжков в воду. Он сообщил, что Никулина не стало 4 января. Спортивная федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким тренера. Источник не сообщил, по какой причине скончался российский спортсмен.
Прощание с Александром Никулиным пройдут завтра в Пензе.
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