Юлиан Эберхард победил на на этапе Кубка мира по биатлону

Второе место в 10-километровой гонке завоевал чех Михал Шлезингр. Тройку лидеров замыкает итальянец Доминик Виндиш.Лучшим среди российских спортсменов стал Дмитрий Малышко, получивший одиннадцатое место. Антон Шипулин, идущий вторым в общем зачете, в свою очередь, расположился на 24-й позиции.

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