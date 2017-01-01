Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре

Российским туристам нужно обратить внимание на факт вспышки чумы на Мадагаскаре, учитывая это при планировании поездок. Об этом предостерегают специалисты из Роспотребнадзора, отмечая, что вспышка заболевания связана с активной миграцией диких грызунов из-за пожаров в лесах.
Всемирная организация здравоохранения была ранее проинформирована Минздравом Мадагаскара о 31 смерти от бубонной чумы, а около 600 человек являются носителями заболевания. По сообщениям ведомства, сезон заболеваемости приходится на период с сентября по март, также отмечается, что по причине слабой системы здравоохранения островного государства, а также из-за высокой плотности населения существует большой риск распространения недуга.
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