Авторизация
 
  • 03:24 – СМИ: ИГ взяло ответственность за атаку на клуб в Стамбуле 
  • 03:16 – Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом 
  • 02:55 – В Чите пьяный водитель разрушил ледовую скульптуру 
  • 02:48 – В ночном клубе в Стамбуле застрелили 35 человек 


Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре

Российским туристам нужно обратить внимание на факт вспышки чумы на Мадагаскаре, учитывая это при планировании поездок. Об этом предостерегают специалисты из Роспотребнадзора, отмечая, что вспышка заболевания связана с активной миграцией диких грызунов из-за пожаров в лесах.

Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре


Всемирная организация здравоохранения была ранее проинформирована Минздравом Мадагаскара о 31 смерти от бубонной чумы, а около 600 человек являются носителями заболевания.
По сообщениям ведомства, сезон заболеваемости приходится на период с сентября по март, также отмечается, что по причине слабой системы здравоохранения островного государства, а также из-за высокой плотности населения существует большой риск распространения недуга.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165748-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 1 936
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 502
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 418
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 342
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 267
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 200
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 1 089
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 1 030
  • 0
СМИ: ИГ взяло ответственность за атаку на клуб в Стамбуле
  • 03:24
  • 0
  • 0
Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом
  • 03:16
  • 0
  • 0
В Чите пьяный водитель разрушил ледовую скульптуру
  • 02:55
  • 0
  • 0
В ночном клубе в Стамбуле застрелили 35 человек
  • 02:48
  • 0
  • 0
Бузова выложила снимок с загадочным мужчиной
  • 02:25
  • 0
  • 0
Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре
  • 02:25
  • 0
  • 0
Райан Гослинг перевоплотится в Нила Армстронга
  • 01:56
  • 2
  • 0
Ученые рассказали об астрономических явлениях в новогоднюю ночь
  • 01:56
  • 2
  • 0
СМИ: ИГ взяло ответственность за атаку на клуб в Стамбуле
  • 03:24
  • 0
  • 0
Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом
  • 03:16
  • 0
  • 0
В Чите пьяный водитель разрушил ледовую скульптуру
  • 02:55
  • 0
  • 0
В ночном клубе в Стамбуле застрелили 35 человек
  • 02:48
  • 0
  • 0
Бузова выложила снимок с загадочным мужчиной
  • 02:25
  • 0
  • 0
Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре
  • 02:25
  • 0
  • 0
Райан Гослинг перевоплотится в Нила Армстронга
  • 01:56
  • 2
  • 0
Ученые рассказали об астрономических явлениях в новогоднюю ночь
  • 01:56
  • 2
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров