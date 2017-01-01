Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре

Всемирная организация здравоохранения была ранее проинформирована Минздравом Мадагаскара о 31 смерти от бубонной чумы, а около 600 человек являются носителями заболевания.По сообщениям ведомства, сезон заболеваемости приходится на период с сентября по март, также отмечается, что по причине слабой системы здравоохранения островного государства, а также из-за высокой плотности населения существует большой риск распространения недуга.

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