Опубликован список футболистов, восхитивших общественность в 2016 году

Так, в опубликованном списке оказался футболист Федер Смолов, который уже летом станет игроком дортмундской «Боруссии», так как в 2016 году показал европейскую игру во время матчев. Отмечается, что спортсмен прекрасно владеет во время игры голевыми передачами. Затем в рейтинг поместили Чисамбу Лунгу, восхитивший общественность тем, что признал нечестную игру между командами «Терека и Урала». Как выяснилось, спортсмен попросил замену и уйти с игры, дабы не участвовать в проплаченном матче.Среди футболистов, восхитивших общественность Рафаэль Бенитес, взявший для тренировки команду «Ньюкасл», которая уже не подавала надежды на успешные игры. Однако после поражения футболистов, тренер решил не оставлять спортсменов и вывести их в лидеры. Криштиану Роналду поразил поклонников в 2016 году своей речью в раздевалке, которую он произнес после финала Евро. Футболист отметил, что это самый счастливый момент за всю его жизнь, поэтому он плакал после игры четыре раза, а его брат пытался его успокоить.

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