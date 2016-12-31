Maruti Suzuki готовит новый хэтчбек Swift Sport

Базовая комплектация Suzuki Swift получит двигатель от Vitara S: 1,4-литровый мотор с турбонаддувом, выдающий мощность 140 л.с. Спортивная версия компактного хэтчбек будет оснащена 1,6-литровым «атмосферником». Производитель заверил, что в этой модификации крутящий момент увеличен в два раза.Все версии Suzuki Swift поставляются на рынок с системой полного привода. Автолюбители предполагают, что это скоро изменится и Swift Sport получит переднеприводную трансмиссию. Такой инженерный ход позволит снизить конечную стоимость, но не потерять свою целевую аудиторию.Suzuki также хочет отказаться от трансмиссий типа CVT. Даже без этих технических характеристик Swift Sport будет самым дорогим автомобилем в линейке. Это обусловлено его двигателем. Но разница не должна быть больше по сравнению с гибридной версией Suzuki Swift.

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