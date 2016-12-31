СМИ: WADA собирается оклеветать фигуристов из России

Предполагается, что WADA имеет в планах нарочно обвинить российских фигуристов в подмене допинг проб, чтобы таким образом очернить спортсменов из РФ. Итальянские масс-медиа называют такие действия WADA "атакой на российских спортсменов", а именно на призеров Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году призерами вышеупомянутого соревнования стали Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар, а также Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов. Отмечается, что комиссия регулярно делала некоторые выпады в сторону спортсменов, представляющих Россию, но поступающие обвинения, как правило, оказывались достаточно голословны и не подкреплены никакими доказательствами.Сообщается, что Владимир Путин предложил сделать работу WADA прозрачной, чтобы в конечном счете все имели доступ к результатам проверок.

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