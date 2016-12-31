Знаменитости делятся предновогодними диетами

В преддверии Нового года все женщины задают вопрос, как, влезть в любимое или новое платье. Звездные красавицы делятся своими методами, как привести себя в форму.Например Илана Юрьева, из шоу "Уральские пельмени" предлагает свой способ – баню и устроить разгрузку за день до Нового года. Можно также добавить огуречные салаты.А Светлана Лобода, чтобы не поправляться ест овсянку на воде или рис, а также обязательно выпивает свежий сок с утра.На самом деле, специалисты утверждают, что если кушать все в меру и во время, то можно всегда быть в форме.

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