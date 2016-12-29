ТОП-5 книг о писателях и писательстве

Новые книги о писателяхКлассики литературы всегда были озабочены тем, как устроен роман, из какого сора растут стихи и могут ли письма с дачи сложиться в повесть о настоящем человеке. Современные авторы походят к проблеме интересной книжки с другой стороны, и сборник анекдотов, памфлет и фельетон вполне заменяют у них прежнее скучнее чтиво.Выход этого шедевра мировой литературы стал возможен благодаря усилиям всего лишь двух людей – издателя Виктора Винтоняка, придумавшего «Вавилонскую библиотеку», в которой опубликован «Уот» Беккета, и переводчика Владимира Дибровы. Несмотря на глубину поднятых проблем, этот роман, написанный в 1953 году – один из самых «понятных», остроумных и абсурдных произведений великого ирландца, лауреата Нобелевской премии по литературе.С помощью своих героев-философов, рядящихся под шутов, Беккет разыгрывает карнавальное действие, выдавая его за трактат о языке, религии и судьбе человека, которому выпало жить в ХХ веке.Таким образом, проект «Вавилонской библиотеки» в свою очередь провоцирует диалог культур, справедливо полагая, что перевод произведений мировой классики – это, прежде всего, эффективный способ познания основных культурных достижений человечества.В этом сборнике увлекательных эссе Умберто Эко возвращается во времена своей молодости, вспоминая тех, кто повлиял на его манеру и стиль, и раскрывая перед нами сокровенный «саквояж образцов».Аристотель и Данте, Уайльд и Борхес, Жерар и Нерваль. Отдельные эссе носят скорее автобиографический характер: в них автор выступает в роли критика самого себя как писателя, рассказывая о важных повествовательных и стилистических приемах, о ключевых понятиях литературного творчества.С одной стороны, такое смешение ролей ему явно не по душе, но иногда привлечение личного опыта необходимо, чтобы объяснить, что такое литература, по крайней мере, на неформальных встречах, где в основном читались все эти эссе.Таким мог бы стать учебник по литературе – веселым и дерзким, как Буратино в стране невыученных уроков.Именно «уроки литературы» называлась рубрика Леонида Ушкалова, которую он целый год вел в «Украине Молодой», и чьи выпуски легли в основу книги.Знакомые со школы классики становятся в ней героями не выдуманных, но хорошо забытых историй.Особенности национального смеха, литература и футбол, еда и питье украинских поэтов – вот модус разговора, который избрал автор книги для такого скучного предмета, как украинская классика.Это издание энциклопедического характера недаром обозначено, как «пунктир» - на карте современной украинской литературы именно он, по мнению автора, приведет к ее полноценному «рельефному» формату.Таким образом, цель проекта – предоставить читателю надежный путеводитель по миру актуальной литературы. Причем, не только отечественной: среди героев этой книги – Андрухович и Умберто Эко, Винничук и Ден Браун, Забужко и Пауло Коэльо, Жадан и Марек Краевский.Это не сборник рецензий и не рассказ о писателях, а детальный анализ созданного ими в координатах социологии, философии, психологии, а также в контексте приватного чтения. Вопросы, поднятые здесь далеко не пунктирно, также актуальны.Какие общественные процессы, отражают художественные произведения? Почему та или иная книга вдруг становится бестселлером? Влияет ли она на реальную жизнь? И, наконец, насколько литература вообще актуальна для современного человека?Вполне карнавальный мемориал одного из участников легендарного «Бу-Ба-Бу» – это своеобразный отчет на полтысячи страниц, оформленный в виде энциклопедии современной украинской литературы. Понятное дело, частной, как того хотел ее составитель.Впрочем, уже в первом по счету рассказе о неофициальных сходках поэтов в Киеве 80-х понимаешь, что «частным» может быть разве что авторское мнение об этом.Хотя, какая разница, в каких советских учреждениях – университетах, редакциях или издательствах - работал тот или иной «поэт-нонконформист», если среди них такие будущие звезды нашей литературы, как Иван Малкович, Василь Герасимьюк или Аттила Могильный.Собственно, об отношении самого автора лексикона к подобному звездопаду в контексте будущих поколений – в разделах «Ответы Виктора Неборака на вопрос» – Екатерине Щоткиной, Александру Ирванцу, Сергею Жадану.

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