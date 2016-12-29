Праздник в кругу друзей с Koblevo (новогодние рецепты)

фото: пресс-службаДолгожданный– это всего одна ночь. Но праздник легко можно продлить. Все, что для этого необходимо – приятная дружеская компания и бокал горячего ароматного глинтвейна, который согреет в зимнюю стужу, поднимет настроение и сделает ваши посиделки особенно уютными.750 мл KOBLEVO Reserve Wine Cabernet, 50 мл коньяка, 2 апельсина, 1 яблоко, 1 ч. л. тертого имбиря, 50 г мускатных орехов, 1 палочка корицы, 3-4 шт. гвоздики, мед по вкусу.Вино влить в кастрюлю и вместе с гвоздикой, имбирем и мускатным орехом, довести до температуры 50-60°С.Туда же добавить коньяк, нарезанные дольками апельсины и яблоко. Нагреть до 80°С, снять с огня. Процедить и дать настояться 15 минут. Подавать в горячих бокалах, добавляя мед.750 мл KOBLEVO Reserve Wine Cabernet, 60 мл водки, 65 г сахара, 1 палочка корицы, 1/2 ст. л. молотого имбиря, 100 г изюма, 100 г миндальных орехов, 6 шт. гвоздики.Все смешать в кастрюле. Потихоньку нагревать, пока сахар не растворится. Выключить огонь и дать настояться 30 мин. Нагреть напиток (до 70°С) и подавать.

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