Российский вратарь отдал голевую передачу в матче НХЛ

Видеозапись решающего гола была опубликована в Twitter Национальной хоккейной лиги. Российский голкипер помог Тайлеру Джонсу забить четвертую шайбу в ворота «Монреаля» на 62-й минуте матча. Поединок закончился со счетом 4:3 в пользу команды «Тампа-Бэй».Тайлер Джонсон за этот матч забросил две шайбы. Первая попала в ворота «Монреаля» на 11-й минуте. Также из команды «Тампы» отличились Виктор Хедман и Ондржей Палат. Из клуба «Монреаля» шайбы забили Крис Терри, Александр Радулов и Ши Уэбер.В рамках Восточной конференции «Тампа-Бэй» расположилась на девятой строчке с 39 очками после 36 игр. Несмотря на последний проигрыш, «Монреаль» выше в этом рейтинге. Канадский клуб находится на четвертом месте с 47 очками после 35 матчей. Следующие игры намечены на эту пятницу. «Тампа-Бэй» поборется с «Торонто», а Монреаль» встретится с «Флоридой».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164865-news.html