Российское лекарство от рака выйдет в 2018 году

По словам Вероники Скворцовой, которая является главой Минздрава, по итогам медисследований было выявлено, что препарат российского производства PD-1 прекрасно справляется с ликвидацией метастазирующих опухолей. И уже в ближайшие год-полтора обязан появиться в аптеках России.Также отметим, что благодаря расследованию ФАС, были снижены цены на более чем 45 наименований лекарств. В результате чего цены на них опустились почти на 90%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164774-news.html