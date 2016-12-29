Российское лекарство от рака выйдет в 2018 году

Министерство здравоохранения России сообщает, что уже через полтора года появится отечественный препарат от рака. Совсем недавно были проведены исследования, показывающие отличные результаты в борьбе с метостазами.
По словам Вероники Скворцовой, которая является главой Минздрава, по итогам медисследований было выявлено, что препарат российского производства PD-1 прекрасно справляется с ликвидацией метастазирующих опухолей. И уже в ближайшие год-полтора обязан появиться в аптеках России.
Также отметим, что благодаря расследованию ФАС, были снижены цены на более чем 45 наименований лекарств. В результате чего цены на них опустились почти на 90%.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164774-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.