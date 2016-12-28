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Эксперты назвали любопытные факты о сексе

Аналитики подобрали самые необычные факты о сексе. Подобные данные смогут улучшить сексуальную жизнь в паре.

Эксперты назвали любопытные факты о сексе


Одним из таких фактов является знание, где есть так называемая точка удовольствия у женщин. Однако, оказалось, что у мужчин она тоже есть. При большей стимуляции точки ниже мочевого пузыря мужчина способен ощущать больше удовольствия.

Также оказалось, что мужской пол оценивает партнерш на энергетическом уровне тоже. Не зная этого, они подсознательно влекутся к женщинам в день овуляции. Это было доказано, когда в этот период девушки, танцующие приватный танец в ночных клубах получали больше чаевых, чем обычно.

Помимо этого, есть давно признанный факт о том, что только 30% женщин способны испытывать пик наслаждения, известный как оргазм. В то время как сильная половина человечества практически без проблем испытывает его постоянно. Однако мужчины тоже способны симулировать.

Как ни странно, но теплые ноги способствуют к доведению к цели обоих партнеров, поэтому носки, хоть и не очень романтично смотрятся в кровати, однако попробовать стоит.

Что касается размеров, то здесь также есть расхождения в мнениях мужчин и женщин. Мужчины, которые чаще практикуют оральный секс, чаще завышают размер своего достоинства. А вот женщины наоборот способны менять партнеров, чтобы не испытывать боль и дискомфорт во время секса из-за слишком большого размера.


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