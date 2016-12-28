Учёные: Жидкость для ополаскивания рта вылечит гонорею

Ученые пришли к выводу, что жидкость для ополаскивания рта вылечит гонорею. Листерин, который выпущен ещё 120 лет назад. Оказывается, что эта жидкость, которая предназначена для ополаскивания рта, служит средством для лечения гонореи.
То, что листерин лечит гонорею, было известно ещё при выпуске продукта. Правда, мало кто отнёсся к этому серьёзно. На сегодняшний день данный препарат всё ещё выпускается, и в том же самом составе. Сейчас вирусы более устойчивы к антибиотикам, гонорея также стала устойчивее к препаратам.
Ученые решили провести исследование, в котором участвовали мужчины нетрадиционной ориентации, так как гонорею в 7/10 находят именно у них. У более чем у 50-и участников были найдены бактерии гонококков. Участники были разделены на две группы. Одна группа использовала на протяжении минуты солевой раствор, которым полоскала рот, другая же – Листерин. Средству удалось убить бактерии у 82%, а солевой раствор справился хуже – 54%.
Ученые пришли к выводу, что нужно создать улучшенный аналог листерина для борьбы с гонореей.
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