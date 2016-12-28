Учёные: Жидкость для ополаскивания рта вылечит гонорею

То, что листерин лечит гонорею, было известно ещё при выпуске продукта. Правда, мало кто отнёсся к этому серьёзно. На сегодняшний день данный препарат всё ещё выпускается, и в том же самом составе. Сейчас вирусы более устойчивы к антибиотикам, гонорея также стала устойчивее к препаратам.Ученые решили провести исследование, в котором участвовали мужчины нетрадиционной ориентации, так как гонорею в 7/10 находят именно у них. У более чем у 50-и участников были найдены бактерии гонококков. Участники были разделены на две группы. Одна группа использовала на протяжении минуты солевой раствор, которым полоскала рот, другая же – Листерин. Средству удалось убить бактерии у 82%, а солевой раствор справился хуже – 54%.Ученые пришли к выводу, что нужно создать улучшенный аналог листерина для борьбы с гонореей.

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