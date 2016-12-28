Электронные сигареты приводят к раку полости рта

Постоянное курение заменителей, как показали последние исследования, все чаще приводит к заболеваниям полости рта. Американские специалисты пришли к выводу, что электронные аппараты ничем не лучше оригиналов. В результате продолжительных исследований ученые удостоверились, что токсины, содержащиеся в заправке к подобным устройствам, нарушают общую микро-флору всего рта, что может приводить к раковым заболеваниям.

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