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"Ак Барс" - СКА: смотреть онлайн сегодня, 27 декабря, по какому каналу прямая трансляция, прогноз на матч

"Ак Барс" - СКА: смотреть онлайн сегодня, 27 декабря, по какому каналу прямая трансляция, прогноз на матч
Хоккейный вечер сегодня, 27 декабря, порадует всех поклонников незабываемом поединком, в ходе которого сойдутся казанский "Ак Барс" и питерский СКА. Игра обещает получиться достаточно напряженной.

Матч «Ак Барс» - СКА, 27 декабря смотреть онлайн можно будет на телеканале «Матч ТВ», а также на его сайте. Начало трансляции - 27 декабря в 19:00 по московскому времени. В интернете также сразу на нескольких крупных сайтах спортивной направленности будут доступны прямая трансляции в режиме онлайн. Таким образом, истинные фанаты хоккея сегодня вечером не останутся без любимой игры.

Заковыристый календарь КХЛ позволил «Ак Барсу» отдохнуть в течение двух недель. К матчу с лидером турнира казанцы подходят в статусе второй команды Дивизиона Харламова и третьей Восточной Конференции. Декабрь «Ак Барс» провел неровно, чередуя победы с поражениями. Отличительная особенность команды из Татарстана - железобетонная оборона. В среднем пропускалось 1,80 шайбы за игру. Дома и того меньше - 1,55.

Что же касается СКА, то команда Олега Знарка уверенно лидирует в Западной конференции и не знает поражений вот уже девять встреч. Потому победа над «Ак Барсом» может стать десятой в «армейской» серии. Наверняка эта статистика будет мотивировать петербуржцев идти вперед и забивать. Тут же стоит вспомнить предыдущую игру с «Ладой», где невская команда начала матч неуверенно и пропустила первой.

Следует уточнить в заключении, что букмекеры считают, что игра сложится в пользу невских «армейцев». Коэффициент на викторию «Ак Барса» 3,71, на победу СКА - 1,76, на ничью - 4,29.


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