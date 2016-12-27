Италия на украинской кухне: сырные равиоли с тыквенным муссом

Равиоли с сыром и тыквенным муссомТрадиционными пельменями (домашнего, а тем более промышленного производства) давно никого не удивишь. А вы попробуйте классику итальянской кухни – равиоли с тыквенным муссом и сыром. Абсолютно небанально. К тому же тыквенный сезон, по большому счету, сейчас в самом разгаре.(на 1 порцию): сыр маскарпоне - 40 г, сыр горгонзола - 30 г, сыр пармезан - 10 г, мука - 55 г, желтки - 1-2 шт, мякоть тыквы - 100 г, морковь - 30 г , лук - 20 г , мята - 1 веточка, груша - 30 г , сливочное масло - 30 г, мед - 1 ч. л., оливковое масло - 1 ст. л., лимонник - 5 г, соль - по вкусу, перец - по вкусузамешиваем тесто из муки и желтков так, чтобы оно получилось одновременно и достаточно крутым, и липким и нежным. Накрываем сухой тканью и оставляем на полчаса при комнатной температуре.Пока тесто «доходит», займемся сыром: натрем на терке пармезан и горгонзолу, смешаем с маскарпоне до однородной консистенции. Затем готовую массу разделим на 5 частей и сформируем из каждой части шар. Теперь, когда наше тесто уже пришло в соответствующее состояние, раскатаем его в пласт толщиной 1,5 мм. Небольшой рюмкой или специальной формочкой вырежем из него 10 кружков. На 5 из них выложим сырные шарики, прикроем оставшимися кружками, скрепим между собой и уберем наши равиоли в холодильник.Совет: Если тесто плохо скрепляется, слегка смочите края кружков водой.тыкву, морковь и лук нарезаем произвольно, а лимонник на несколько крупных частей. Разогреваем в сотейникеоливковое масло и обжариваем в нем тыкву, морковь, лук с лимонником и добавляем соль и перец. Заливаем содержимое сотейника водой так, чтобы прикрыть овощи. Доводим до кипения, снимаем пенку и варим до полной готовности. Убираем лимонник, а овощи блендерим с добавлением 15 граммов сливочного масла.Теперь ставим на огонь кастрюлю, в которой будем варить равиоли. После того, как она закипела, солим и варим в ней равиоли 3 минуты.Параллельно на сковороде обжариваем нарезанную мелким кубиком грушу, сбрызнутую медом. Затем выкладываем в сковороду равиоли, вливаем 1 ст. л. воды, оставшейся от их варки, и хорошенько прогреваем.В глубокую тарелку выкладываем готовые равиоли, сверху разбрасываем мелкие кубики груши с медом и поливаем тыквенным муссом. Украшаем блюдо порванными вручную листиками мяты.По материалам открытых источников

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