Subaru готовится к январской презентации спортивного купе BRZ STI Spor

Прототип Subaru BRZ STI Sport, запланированный к демонстрации руководством компании, основан на серийной двухдверной модели Subaru BRZ GT. Новинка получила множество изменений – спортивный бампер, черные боковые зеркала, 18-дюймовые алюминиевые диски и Led-оптику. Пока что нет никаких данных касательно силовой установки автомобиля.Помимо Subaru BRZ STI Sport, компания привезет в Токио еще несколько новинок. К примеру, WRX S4 STI Sport, а также STI-версию 4-дверной Impreza. Стоит напомнить, что стандартная версия Subaru BRZ не так давно была обновлена, в результате чего купе обзавелось оптикой, спойлерами, фонарями и переиначенными бамперами. Плюс, новинка получила эксклюзивное рулевое колесо вместе с передней панелью.

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