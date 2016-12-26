Появились первые изображения обновлённой Lada Kalina Sport

На минувшей неделе появилась информация о возможном обновлении модели Lada Kalina Sport. Теперь же в Сети опубликованы снимки рестайлингового автомобиля.
Предположительно, внешность Lada Kalina Sport изменится «косметически». Так, иными будут бампера транспортного средства. В частности, передний получит аккуратный дизайн за счет пластиковых вставок и видоизмененной формы. Задний бампер обзаведется массивной накладкой с диффузором. По его сторонам будут расположены насадки выхлопной системы. Изменения затронут спойлер, находящийся на крышке багажника.
Под капотом Lada Kalina Sport поместят бензиновый силовой агрегат на 1,6 литров. Он способен генерировать 118 л.с. Работать движок станет в паре с МКПП.
Сейчас модель доступна в двух комплектациях. Речь идет о Light (551 тысяча рублей) и Luxe (599 тысяч рублей). Стоимость рестайлингового авто пока неизвестна.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163734-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.