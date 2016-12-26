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Появились первые изображения обновлённой Lada Kalina Sport

На минувшей неделе появилась информация о возможном обновлении модели Lada Kalina Sport. Теперь же в Сети опубликованы снимки рестайлингового автомобиля.
Появились первые изображения обновлённой Lada Kalina Sport


Предположительно, внешность Lada Kalina Sport изменится «косметически». Так, иными будут бампера транспортного средства. В частности, передний получит аккуратный дизайн за счет пластиковых вставок и видоизмененной формы. Задний бампер обзаведется массивной накладкой с диффузором. По его сторонам будут расположены насадки выхлопной системы. Изменения затронут спойлер, находящийся на крышке багажника.

Под капотом Lada Kalina Sport поместят бензиновый силовой агрегат на 1,6 литров. Он способен генерировать 118 л.с. Работать движок станет в паре с МКПП.

Сейчас модель доступна в двух комплектациях. Речь идет о Light (551 тысяча рублей) и Luxe (599 тысяч рублей). Стоимость рестайлингового авто пока неизвестна.


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