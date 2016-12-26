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Новогодний стол: облепиховый торт на скорую руку

Новогодний стол: облепиховый торт на скорую руку



До Нового года остались буквально считанные дни. Вы уже продумали основное меню и теперь размышляете, что подать на десерт? Приготовьте лакомство по этому рецепту. Мы уверены, что оно понравится не только вам и вашим близким, но и гостям.

Для бисквита: 6 яиц, 150 г сахара, 150 г муки

Пропитка для бисквита: 50 г сахара, 50 г сливочного ликера, 50 г воды

Для крема: 430 г сливок, 400 г йогурта, 120 г сахара, 25 г желатина

Для прослойки: 800 г облепихи, 150 г сахара, 25 г желатина

Как готовить: отделяем белки от желтков. Начинаем взбивать белки на самой маленькой скорости миксера, затем медленно, по одной ложке, добавляем сахар и ваниль. Когда белковая масса станет белой и плотной, постепенно заводим желтки, продолжая при этом взбивать. После этого просеиваем в миску с белками муку, аккуратно помешивая ложкой по направлению снизу вверх.





Готовое тесто выливаем в смазанную маслом форму и отправляем в разогретую до 190-200 градусов духовку на 20-25 минут. Во время приготовления дверцу духовки открывать нельзя! Когда подойдет время, вынимаем форму, переворачиваем бисквит на тарелку и даем остыть.

Готовим крем: хорошенько взбиваем йогурт с сахаром, аккуратно перемешиваем смесь со взбитыми сливками и добавляем разогретый, предварительно размоченный желатин. Перемешиваем крем до равномерного распределения желатина.

Готовим прослойку: облепиху блендерим с сахаром, процеживаем через сито, добавляем размоченный желатин и прогреваем полученную смесь до 90 градусов. Параллельно готовим сироп: сахар и воду доводим до кипения, остужаем и добавляем ликер.

Собираем торт: в специальную форму для торта укладываем бисквит, пропитанный сиропом. Далее выкладываем часть крема и часть облепиховой прослойки, разравниваем лопаткой до получения мраморности, затем добавляем оставшийся крем, снова разравниваем и сверху выкладываем еще один слой прослойки. Даем лакомству застыть, а перед подачей выкладываем из формы на сервировочную тарелку.


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