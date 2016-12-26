Авторизация
 
  • 11:43 – Был ли теракт на борту Ту-154: версии крушения 25.12.2016 и мнение о трагедии 
  • 11:43 – Авиакатастрофа ТУ 154: выяснились новые причины крушения самолета Минобороны РФ 
  • 11:43 – Крушение самолета 25 декабря 2016 в Сочи: фото и видео, последние новости 
  • 11:43 – Доктор Лиза (Елизавета Глинка) биография, семейное положение, фото 


Ученые назвали три самых опасных продукта для праздничного стола

Ученые назвали три самых опасных продукта для праздничного стола



Британский химик Катрин Харкап перечислила наиболее опасные продукты и украшения естественного происхождения, которые можно встретить на праздничном столе, сообщает The Guardian.

Рейтинг возглавляет марципан — смесь измельченного в муку миндаля и сахарной пудры. Миндаль содержит амигдалин, который, попав в кишечник, превращается в цианистый водород. Эта ядовитая жидкость быстро всасывается в кровь, однако летальный исход у человека может спровоцировать употребление минимум 35 килограммов марципана за раз. Харкап отмечает, что орехи горького миндаля представляют большую опасность, чем марципан.



Второе место в списке занимает мускатный орех. Злоупотребление им может спровоцировать появление галлюцинаций и тахикардии, а также сопровождаться зрительными нарушениями, тошнотой и потерей сознания. Это связано с тем, что в мускатном орехе содержится миристицин, который по своему действию напоминает амфетамин. К негативным эффектам для здоровья может привести употребление двух ядер ореха.

Третье место в рейтинге занимает омела, которая часто используется в качестве украшения для рождественского стола. В ней содержится форатоксин — вещество, которое провоцирует рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163543-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4189
+0.00%
72.5566
+0.05%
1.1397
-0.09%
0.2085
-1.42%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 397
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 356
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 835
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 783
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 763
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 631
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 603
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 556
  • 0
Был ли теракт на борту Ту-154: версии крушения 25.12.2016 и мнение о трагедии
  • 11:43
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа ТУ 154: выяснились новые причины крушения самолета Минобороны РФ
  • 11:43
  • 0
  • 0
Крушение самолета 25 декабря 2016 в Сочи: фото и видео, последние новости
  • 11:43
  • 0
  • 0
Доктор Лиза (Елизавета Глинка) биография, семейное положение, фото
  • 11:43
  • 0
  • 0
Ученые назвали три самых опасных продукта для праздничного стола
  • 11:40
  • 0
  • 0
Чемпионы КВН: Как «Азия Микс» шла к победе
  • 11:19
  • 0
  • 0
Джордж Майкл таинственная смерть: что стало причиной гибели
  • 10:54
  • 0
  • 0
Новогодние салаты на 2017 год рецепты с фото: «Золотой петух» - абсолютно новый салат
  • 10:54
  • 0
  • 0
Был ли теракт на борту Ту-154: версии крушения 25.12.2016 и мнение о трагедии
  • 11:43
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа ТУ 154: выяснились новые причины крушения самолета Минобороны РФ
  • 11:43
  • 0
  • 0
Крушение самолета 25 декабря 2016 в Сочи: фото и видео, последние новости
  • 11:43
  • 0
  • 0
Доктор Лиза (Елизавета Глинка) биография, семейное положение, фото
  • 11:43
  • 0
  • 0
Ученые назвали три самых опасных продукта для праздничного стола
  • 11:40
  • 0
  • 0
Чемпионы КВН: Как «Азия Микс» шла к победе
  • 11:19
  • 0
  • 0
Джордж Майкл таинственная смерть: что стало причиной гибели
  • 10:54
  • 0
  • 0
Новогодние салаты на 2017 год рецепты с фото: «Золотой петух» - абсолютно новый салат
  • 10:54
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров