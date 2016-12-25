Владимир Кличко встретился со своей фанаткой, которой 110 лет (фото)

Владимир Кличкофото: iSport.uaУкраинский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весевстретился со своей самой возрастной фанаткой. Фото опубликовано на странице боксера в Instagram.«Эта встреча была нашим обоюдным рождественским желанием. Моя самая старая фанатка, 110-летняя госпожа. Век живи, век учись!» — написалНапомним, что мегафайтсостоится 29 апреля 2017 года на 90-тысячном стадионе Уэмбли в Лондоне.

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