«Шахтер» остался без нападающего

ФК «Шахтер» объявил об уходе из клуба 33-летнего хорватского нападающего Эдуардо да Силва.
Контракт, который подписал Эдуардо да Силва с «Шахтером», был рассчитан до 31 декабря 2016 года.
Эдуардо перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в 2010 году. За все 4 сезона, что он сыграл с «Шахтером», он получил 9 трофеев.
Сезон 2014-2015 он провел в бразильском клубе «Фламенго» и после вернулся обратно в «Шахтер», где был признал лучшим футболистом сезона 2015-2016.
Всего хорватский футболист сыграл за «Шахтер» 173 матча и забил 57 голов. А также 4 раза был чемпионом Украины, трижды завоевывал Суперкубок Украины и 4 раза - Кубок Украины.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163196-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.