«Шахтер» остался без нападающего

Эдуардо да Силвафото: iSport.uaФК «Шахтер» объявил об уходе из клуба 33-летнего хорватского нападающегоКонтракт, который подписалс «Шахтером», был рассчитан до 31 декабря 2016 года.перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в 2010 году. За все 4 сезона, что он сыграл с «Шахтером», он получил 9 трофеев.Сезон 2014-2015 он провел в бразильском клубе «Фламенго» и после вернулся обратно в «Шахтер», где был признал лучшим футболистом сезона 2015-2016.Всего хорватский футболист сыграл за «Шахтер» 173 матча и забил 57 голов. А также 4 раза был чемпионом Украины, трижды завоевывал Суперкубок Украины и 4 раза - Кубок Украины.

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