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Новогодний десерт с сюрпризом «Лесная красавица» (видео-рецепт)

Новогодний десерт с сюрпризом «Лесная красавица» (видео-рецепт)

Новогодний десерт с сюрпризом «Лесная красавица»
фото: smak.ua



Даже обычные маффины можно приготовить ярко и вкусно. А уж если внутри будет свежая клубника, то десерт вмиг разлетится с праздничного стола.



Для крема: масло сливочное – 250 г, сахарная пудра – 500 г, молоко – 5-8 ст. л., пищевой краситель зеленого цвета, ваниль – щепотка, соль – щепотка.

Для маффинов: Мука – 3 ст., вода комнатной температуры – 2 ст., сахар – 1.5-2 ст., какао – 6 ст. л., растительное масло – 3-4 ст. л., уксус – 1.5-2 ст. л. сода – 2 ч. л., соль – 1 ч. л., ванильный сахар – 1-2 ч. л.

Для начинки: Клубника

Готовим крем: мягкое сливочное масло хорошенько взбиваем в белую массу. Сахарную пудру предварительно просеиваем и добавляем к массе. Добавим ваниль, соль, пищевой краситель и тщательно взобьем. Когда получится упругая однородная масса – добавляем молоко (до желаемой консистенции крема). Всe это взбиваем минут 5-7.

Готовим маффины: смешиваем все сухие компоненты: муку, сахар, какао, соду, соль и ванильный сахар. Просеиваем 2 раза через сито. Наливаем уксус, потом масло, перемешивая всё каждый раз вилкой! Не взбиваем! Наливаем воду и все перемешиваем вилкой или ложкой. Выкладываем тесто для шоколадных кексиков в формочки и выпекаем 30 минут при температуре 180-200 градусов.


Украшаем десерт. Смазываем каждый маффин кремом и зафиксируем ягоду. Отправляем маффины на холод, чтобы клубника хорошо приклеилась. Берем кондитерский мешок с самой маленькой насадкой, насыпаем зеленый крем. Начиная с нижнего края по кругу начинаем выдавливать еловые ветки на ягодку. Приставляем кончик насадки к ягодке и начинаем выдавливать крем, пока не выдавим столбик примерно в 1 см, после чего прекращаем давить и отрываем руку с корнетиком. Делаем так по кругу до самого верха, стараемся располагать столбики в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду. Готовую елочку украшаем драже и звездочкой.


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