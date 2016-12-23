Кролик, запеченный с овощами (рецепт)

Кролик, запеченный с овощамифото: smak.uaБлюдо вполне подойдет для праздничного застолья.кролик – 1 шт., картофель – 1 кг, лук репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., масло оливковое – 4 ст. л., перец молотый – 1/3 ч. л., соль – 1 ч. л., вода – 2 ст. л., сок лимона – 2 ст. л.тушку кролика тщательно промываем водой, вытираем насухо и режем порционными кусочками. В ступке смешиваем: очень мелко порезанный лук, соль, перец, оливковое масло, сок лимона и воду. Растираем ингредиенты в мелкую кашицу. Выкладываем маринад на крольчатину, перемешиваем и оставляем мариноваться в холодильнике 2-3 часа.Картофель и морковь очищаем. Если картофель крупный – разрезаем его пополам. Выкладываем в форму для запекания замаринованное мясо, картофель и порезанную морковь. Перемешиваем. Накрываем плотно фольгой и запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 90 минут.

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