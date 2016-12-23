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Грипп продолжает атаковать украинцев. Зафиксирована пятая смерть

Грипп продолжает атаковать украинцев. Зафиксирована пятая смерть

грипп в Украине
фото: google.com.ua



В Украине зафиксирована пятая смерть от осложнений, вызванных гриппом. Об этом заявила руководитель центра гриппа Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дыхановская.



«Зафиксировано пять смертей от гриппа. В трех случаях - это дети до 17 лет. Эти больные не были привиты против гриппа. Взрослые были из группы высокого риска - это больные диабетом, болезни сердца», - сказала Дихановская.

По ее данным, на сегодня в 17 областях Украины и Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.



Как сообщают в Минздраве, высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киеве, наименьший - в Закарпатской области.

В этом сезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 64,9% случаев.

Врачи советуют делать прививки в течение всего сезона гриппа, а в случае заболевания - обращаться к медикам.

Напоминаем, что ранее гриппом и ОРВИ в Украине в период с 12 по 18 декабря заболело 377 тыс. 004 чел., из них 64,5% — дети до 17 лет.


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