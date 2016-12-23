Грипп продолжает атаковать украинцев. Зафиксирована пятая смерть

грипп в Украинефото: google.com.uaВ Украине зафиксирована пятая смерть от осложнений, вызванных гриппом. Об этом заявила руководитель центра гриппа Министерства здравоохранения Украины«Зафиксировано пять смертей от гриппа. В трех случаях - это дети до 17 лет. Эти больные не были привиты против гриппа. Взрослые были из группы высокого риска - это больные диабетом, болезни сердца», - сказалаПо ее данным, на сегодня в 17 областях Украины и Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.Как сообщают в Минздраве, высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киеве, наименьший - в Закарпатской области.В этом сезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 64,9% случаев.Врачи советуют делать прививки в течение всего сезона гриппа, а в случае заболевания - обращаться к медикам.Напоминаем, что ранее гриппом и ОРВИ в Украине в период с 12 по 18 декабря заболело 377 тыс. 004 чел., из них 64,5% — дети до 17 лет.

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