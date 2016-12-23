Авторизация
 
  • 11:06 – Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля 
  • 10:58 – Салаты на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные пошагово 
  • 10:58 – Победитель 3 сезона Танцы на ТНТ Дмитрий Щебет: фото, видео, результаты голосования 
  • 10:50 – Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО 


Фаршированная сельдь «Королева бала» (рецепт)

Фаршированная сельдь «Королева бала» (рецепт)

Фаршированная сельдь «Королева бала»
фото: smak.ua



Кусочки сельди, приготовленной по этому рецепту, получаются необыкновенно нежными. Да и вообще закуска выглядит невероятно роскошно!



Ингредиенты: сельдь (крупная) – 1 шт., морковь – 0,5 шт., яйца куриные – 1 шт., сыр плавленый – 40 г, масло сливочное – 20 г, масло оливковое – 1 ст. л.

Способ приготовления: селедку очищаем от внутренностей и костей так, чтобы получилось два филе. Хвостик можно оставить для украшения. С каждого филе срезаем мякоть сельди, чтобы филе стало толщиной примерно 5 мм. Мякоть сельди нарезаем кусочками. Также нарезаем кубиками отварную морковь и яйцо.

Готовим начинку: Смешиваем в отдельной емкости мякоть сельди, яйцо, морковь, заправляем растопленным сливочным маслом и добавляем плавленый сырок, натертый на крупной терке. Хорошо перемешиваем. Расстилаем пищевую пленку на рабочей поверхности, смазываем ее оливковым маслом и выкладываем на нее одну полоску сельди. Сверху распределяем начинку. Накрываем начинку второй полоской сельди, как бы оборачивая. Туго оборачиваем в пленку. Убираем в холодильник на 30 минут. Перед подачей пленку снимаем, нарезаем фаршированную сельдь кусочками. Украшаем по желанию.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162813-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 635
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 324
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 301
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 761
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 728
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 504
  • 0
Видео Бузовой для Нагиева без ретуши: Ольга и Дмитрий не стали отрицать своей связи
  • 12:44
  • 492
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 467
  • 0
Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля
  • 11:06
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные пошагово
  • 10:58
  • 0
  • 0
Победитель 3 сезона Танцы на ТНТ Дмитрий Щебет: фото, видео, результаты голосования
  • 10:58
  • 0
  • 0
Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО
  • 10:50
  • 0
  • 0
Nokia подала иск против Apple
  • 10:49
  • 0
  • 0
Грипп продолжает атаковать украинцев. Зафиксирована пятая смерть
  • 10:49
  • 0
  • 0
Голос 5 сезон 17 выпуск от 23.12.2016 смотреть онлайн: полуфинал
  • 10:39
  • 0
  • 0
Новый год 2017 как встречать, что готовить: полноценное меню с фото и описанием
  • 10:39
  • 0
  • 0
Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля
  • 11:06
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные пошагово
  • 10:58
  • 0
  • 0
Победитель 3 сезона Танцы на ТНТ Дмитрий Щебет: фото, видео, результаты голосования
  • 10:58
  • 0
  • 0
Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО
  • 10:50
  • 0
  • 0
Nokia подала иск против Apple
  • 10:49
  • 0
  • 0
Грипп продолжает атаковать украинцев. Зафиксирована пятая смерть
  • 10:49
  • 0
  • 0
Голос 5 сезон 17 выпуск от 23.12.2016 смотреть онлайн: полуфинал
  • 10:39
  • 0
  • 0
Новый год 2017 как встречать, что готовить: полноценное меню с фото и описанием
  • 10:39
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров