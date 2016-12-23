Фаршированная сельдь «Королева бала» (рецепт)

Фаршированная сельдь «Королева бала»фото: smak.uaКусочки сельди, приготовленной по этому рецепту, получаются необыкновенно нежными. Да и вообще закуска выглядит невероятно роскошно!сельдь (крупная) – 1 шт., морковь – 0,5 шт., яйца куриные – 1 шт., сыр плавленый – 40 г, масло сливочное – 20 г, масло оливковое – 1 ст. л.селедку очищаем от внутренностей и костей так, чтобы получилось два филе. Хвостик можно оставить для украшения. С каждого филе срезаем мякоть сельди, чтобы филе стало толщиной примерно 5 мм. Мякоть сельди нарезаем кусочками. Также нарезаем кубиками отварную морковь и яйцо.Смешиваем в отдельной емкости мякоть сельди, яйцо, морковь, заправляем растопленным сливочным маслом и добавляем плавленый сырок, натертый на крупной терке. Хорошо перемешиваем. Расстилаем пищевую пленку на рабочей поверхности, смазываем ее оливковым маслом и выкладываем на нее одну полоску сельди. Сверху распределяем начинку. Накрываем начинку второй полоской сельди, как бы оборачивая. Туго оборачиваем в пленку. Убираем в холодильник на 30 минут. Перед подачей пленку снимаем, нарезаем фаршированную сельдь кусочками. Украшаем по желанию.

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