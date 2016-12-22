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День Святой Анны-2016: история и традиции

День Святой Анны-2016: история и традиции

День Святой Анны-2016
фото: google.com.ua



Двадцать второго декабря отмечают праздник Анны. Его установление связано с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии - Матери Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, основанный на апокрифическому Протоевангелии Якова, Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете.



Родителями Ее были праведные Анна и ее муж Иоаким, которые прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему на счастье ребенка. Молилась и Анна. И вскоре явился ей Архангел Гавриил и сказал, что зачнет она Преблагословенную дочь Марию, через которую будет даровано спасение всему миру.

День Святой Анны-2016: история и традиции


В древности в народе праздник называли «рождение солнца»: это самый короткий день года. Такое название связано с тем, что на этот праздник приходится зимнее солнцестояние, после чего оно «поворачивает на лето, а зима на мороз». Существует такая поговорка: «В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг». В древности был такой обычай: звонарю, который извещал о рождении солнца, давали 24 сребреника, а за то, что объявлял летом «возвращение солнца на зиму», заставляли сутки отсидеть в тюрьме.

По народным верованиям, лето встречается с зимой дважды в год: на Сретение и в день святой Анны. В древности этот праздник особенно почитали беременные женщины, которым в течение дня запрещалось браться за любую работу. В день святой Анны на Закарпатье девушки и женщины, в которых часто болела голова, не пряли.



В этот день девушки собирались на свои сходки, чтобы согласовать, как будут отмечаться рождественские праздники. Девичьи общины, как и холостяцкие, имели свои традиции. На сходках тоже выбирали «атаманшу» - старшую девушку, которая организовывала девичьи сборы и руководила общественными делами.

На девичьих сходках не существовал обряд посвящения, но действовало неписаное правило: могла приходить сюда и девушка, которая умела вышивать, шить, прясть. Правда, экзамен ей не устраивали, однако наблюдали, не ленится ли она, и действительно ли обладает секретами руковделия. Если так, то можно идти на посиделки и вечеринки .

День Святой Анны-2016: история и традиции


На Анны, кроме согласования торжеств, изготавливали рождественские украшения - «пауков» и «ежей» из соломы. С этого дня начинали готовиться к праздникам и женщины: белили и убирали дома, лучше подкармливали свиней, чтобы есть свежину к Рождеству.

На Буковине считали, что с этого дня начинается год. В это время, как правило, уже устанавливалась зимняя дорога, поэтому говорили: «На Ганьки садись в сани», «Анна зиму нарушила».



Дня Анны касается ряд наблюдений, связанных с пчеловодством: «Начинают пчелы мед есть», «Ходят в погреб к пчелам, чтобы хорошо роились». Пасечники заходили в омшанике, где хранились ульи, и обращались с молитвой к Господу, чтобы начинался белый и желтый воск и, конечно, густой мед.108.162.219.160


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