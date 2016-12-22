Сало «с огоньком» (рецепт)

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Наслаждение вкусом: сало «С огоньком»фото: smak.uaЭтот рецепт для тех, кто не прочь побаловаться остреньким салом, тающим во рту. И потребуется сила воли, чтобы вовремя остановиться...сало - 1 кг, соль - 1 ст., вода - 7 ст., чеснок - 1 головка, лук шелуха – горсть, красный молотый перец - по вкусу.готовим рассол: смешиваем в кастрюльке воду, соль, горсть луковой шелухи. Все это довести до кипения, кипятить 5 минут. Затем положить в рассол куски сала (чтобы вода их полностью покрывала).Кипятить 10-20 минут. Оставить на сутки в рассоле. После этого вынуть сало из рассола, дать стечь воде. Натереть чесноком и красным перцем. Положить в холодильник, желательно в морозилку (так получается вкуснее).

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