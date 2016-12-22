Картофельные шашлычки (рецепт)

Способ приготовления: кружочки большого картофеля замаринуйте в масле, смеси белого и черного перца и соли. Бекон без кожицы нарежьте слайсами. На деревянную шпажку нанизывайте маленький кружочек, затем – бекон, далее – кружок чуть большего размера и снова бекон. Продолжайте, пока не посадите на шпажку все кружочки вперемешку с беконом, возвращая картофелю его начальную продолговато-овальную форму. Свободные концы шпажки обмотайте фольгой. Выпекайте картофельные шашлычки на решетке в духовке при температуре 200°C в течение 30 минут.108.162.219.160
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