Картофельные шашлычки (рецепт)

108.162.219.160

Картофельные шашлычкифото: smak.uaЭффектное и сытное блюдо.картофель – 1 кг, бекон – 250 г, соль – 20 г, черный молотый перец – 3 г, белый молотый перец – 3 г, масло – 30 мл.кружочки большого картофеля замаринуйте в масле, смеси белого и черного перца и соли. Бекон без кожицы нарежьте слайсами. На деревянную шпажку нанизывайте маленький кружочек, затем – бекон, далее – кружок чуть большего размера и снова бекон. Продолжайте, пока не посадите на шпажку все кружочки вперемешку с беконом, возвращая картофелю его начальную продолговато-овальную форму. Свободные концы шпажки обмотайте фольгой. Выпекайте картофельные шашлычки на решетке в духовке при температуре 200°C в течение 30 минут.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162573-news.html