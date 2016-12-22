«Манчестер Юнайтед» может заполучить лучшего футболиста Франции (спорт)

«Манчестер Юнайтед» может подписать лучшего футболиста Франции фото: google.com.ua
Английский гранд охотится за лидером атак «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном.
Представители «Красных дьяволов» вышли на агента Гризманна с просьбой поспособствовать трансферу на Туманный Альбион. Сделка по Гризманну обещает стать одной из крупнейших в истории футбола.
Действующий контракт француза с «Атлетико» истекает только через пять лет, но кризис в испанском клубе и натянутые отношения футболиста с главным тренером клуба Диего Симеоне говорят о том, что Гризманн летом 2017 года сменит клуб.
«ESPN» утверждает, что трансфер возможен уже в январе. Впрочем, такой сценарий маловероятен, ведь «Манчестер Юнайтед» предлагает за форварда «Атлетико» всего 72 миллиона евро, что меньше, чем на портале «Трансфермаркет», оценивающего 25-летнего футболиста в 80 миллионов в европейской валюте. В текущем сезоне Антуан Гризманн во всех турнирах отыграл 21 матч – на счету нападающего сборной Франции девять голов и шесть результативных передач.108.162.219.160
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162563-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.