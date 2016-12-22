«Манчестер Юнайтед» может заполучить лучшего футболиста Франции (спорт)

108.162.219.160

«Манчестер Юнайтед» может подписать лучшего футболиста Франциифото: google.com.uaАнглийский гранд охотится за лидером атак «Атлетико» и сборной ФранцииПредставители «Красных дьяволов» вышли на агентас просьбой поспособствовать трансферу на. Сделка пообещает стать одной из крупнейших в истории футбола.Действующий контракт француза с «Атлетико» истекает только через пять лет, но кризис в испанском клубе и натянутые отношения футболиста с главным тренером клубаговорят о том, чтолетом 2017 года сменит клуб.«ESPN» утверждает, что трансфер возможен уже в январе. Впрочем, такой сценарий маловероятен, ведь «Манчестер Юнайтед» предлагает за форварда «Атлетико» всего 72 миллиона евро, что меньше, чем на портале «Трансфермаркет», оценивающего 25-летнего футболиста в 80 миллионов в европейской валюте. В текущем сезонево всех турнирах отыграл 21 матч – на счету нападающего сборной Франции девять голов и шесть результативных передач.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162563-news.html