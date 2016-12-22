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«Манчестер Юнайтед» может заполучить лучшего футболиста Франции (спорт)

«Манчестер Юнайтед» может заполучить лучшего футболиста Франции (спорт)

«Манчестер Юнайтед» может подписать лучшего футболиста Франции
фото: google.com.ua



Английский гранд охотится за лидером атак «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном.



Представители «Красных дьяволов» вышли на агента Гризманна с просьбой поспособствовать трансферу на Туманный Альбион. Сделка по Гризманну обещает стать одной из крупнейших в истории футбола.

Действующий контракт француза с «Атлетико» истекает только через пять лет, но кризис в испанском клубе и натянутые отношения футболиста с главным тренером клуба Диего Симеоне говорят о том, что Гризманн летом 2017 года сменит клуб.

«ESPN» утверждает, что трансфер возможен уже в январе. Впрочем, такой сценарий маловероятен, ведь «Манчестер Юнайтед» предлагает за форварда «Атлетико» всего 72 миллиона евро, что меньше, чем на портале «Трансфермаркет», оценивающего 25-летнего футболиста в 80 миллионов в европейской валюте. В текущем сезоне Антуан Гризманн во всех турнирах отыграл 21 матч – на счету нападающего сборной Франции девять голов и шесть результативных передач.108.162.219.160


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