Авторизация
 
  • 15:03 – Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн 
  • 15:03 – Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн 
  • 15:03 – На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн 
  • 15:03 – Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн 


Блинный пирог «Творожная радость» (рецепт)

Блинный пирог «Творожная радость» (рецепт)

Блинный пирог «Творожная радость»
фото: smak.ua



Пирог из блинов – это сытно, вкусно и празднично!



Ингредиенты: блины - 10-12 шт., творог - 500 г, сахар - 5 ст.л., яйцо - 3 шт., ванильный сахар - 1 п., сметана - 3 ст.л.

Способ приготовления: испеките тонкие блины по своему любимому рецепту (можно взять за основу этот: разбейте 2 яйца в миску, смешайте с 1 ст.л. сахара и щепоткой соли. Влейте 500 мл молока, хорошо перемешайте. Добавьте 200 г муки. Замесите тесто, добавьте 2 ст. л. растительного масла). Приготовить начинку. Для этого творог надо растереть с 1 яйцом, 2 ст.л. сахара, ванильным сахаром, добавить нарезанную курагу, перемешать.

Выложить начинку на блин, свернуть его рулетом. Форму для выпечки смазать маслом. Блины с начинкой выкладывать в форму по спирали. Приготовить заливку для блинного пирога. Для этого 2 яйца слегка взбить с 3 ст.л. сахара, добавить сметану, перемешать до однородной массы. Весь блинный пирог равномерно покрыть заливкой, поставить форму с пирогом в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.108.162.219.160


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162438-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4177
+0.01%
72.4790
+0.41%
1.1405
+0.41%
0.2093
+0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 560
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 306
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 285
  • 0
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году: прогноз Василисы Володиной
  • 10:42
  • 1 272
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 715
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 701
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 501
  • 0
Москвич насиловал жену и детей: в многодетной семье 10 лет царило сексуальное рабство
  • 16:14
  • 500
  • 0
Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году
  • 15:01
  • 0
  • 0
Список погибших при отравлении
  • 14:56
  • 0
  • 0
Тарасов решил вернуть Ольгу Бузову: «замаливает грехи» цветами
  • 14:51
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги
  • 14:47
  • 0
  • 0
Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году
  • 15:01
  • 0
  • 0
Список погибших при отравлении
  • 14:56
  • 0
  • 0
Тарасов решил вернуть Ольгу Бузову: «замаливает грехи» цветами
  • 14:51
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги
  • 14:47
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров