Блинный пирог «Творожная радость» (рецепт)

Способ приготовления: испеките тонкие блины по своему любимому рецепту (можно взять за основу этот: разбейте 2 яйца в миску, смешайте с 1 ст.л. сахара и щепоткой соли. Влейте 500 мл молока, хорошо перемешайте. Добавьте 200 г муки. Замесите тесто, добавьте 2 ст. л. растительного масла). Приготовить начинку. Для этого творог надо растереть с 1 яйцом, 2 ст.л. сахара, ванильным сахаром, добавить нарезанную курагу, перемешать.
Выложить начинку на блин, свернуть его рулетом. Форму для выпечки смазать маслом. Блины с начинкой выкладывать в форму по спирали. Приготовить заливку для блинного пирога. Для этого 2 яйца слегка взбить с 3 ст.л. сахара, добавить сметану, перемешать до однородной массы. Весь блинный пирог равномерно покрыть заливкой, поставить форму с пирогом в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.108.162.219.160
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