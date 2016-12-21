Уже известно, кто виновен в крушении самолета с бразильскими футболистами

«Шапекоэнсе»
фото: google.com.ua
Виновными в крушении самолета с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе», в результате которого погиб 71 человек, признана боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера. В связи с катастрофой арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас
.
«Что касается этого трагического события, то прямая ответственность лежит на предприятии LaMia и пилоте», — заявил министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос
, представляя результаты расследования инцидента.
Отметим, что в связи с катастрофой арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас
по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся в Колумбии боливийскому самолету.
Также арестован его отец и глава авиакомпании LaMia Густаво Варгас Гамбоа
. Оба подозреваемых отрицают свою вину.
Бразильский футболист Алан Рушель
, выживший в ноябрьской катастрофе самолета в Колумбии, рассказал журналистам, что в последний момент перед крушением лайнера пересел на другое место в салоне.
По словам футболиста, его место было в хвосте самолета, но товарищ по команде — вратарь Джексон Фоллман
— уговорил Рушеля
пересесть поближе к нему — в переднюю часть салона.
В результате крушения самолета спастись смогли только шесть человек. В их числе Рушель
и Фоллман
, которому ампутировали ногу.Алан Рушель
остается в больнице с травмой спины. По его словам, он надеется снова выйти на футбольное поле, а сразу после возвращения из больницы — навестить семьи погибших футболистов.
Напоминаем, что в Колумбии разбился самолет с футболистами бразильской команды «Шапекоэнсе», которые направлялись на финальный матч Южноамериканского кубка. На борту самолета находился 81 человек, большинство — футболисты и работники бразильского клуба.108.162.219.160
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