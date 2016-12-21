В Украине продолжает свирепствовать грипп

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В Украине продолжает свирепствовать гриппфото: google.com.uaГриппом и ОРВИ в Украине в период с 12 по 18 декабря заболело 377 тыс. 004 чел., из них 64,5% — дети до 17 лет. Эпидемический порог превышен в 17 областях страны. Об этом TV.ua сообщили в Центре гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.Более чем на 50% превышен эпидпорог в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкая, Закарпатской, Киевской и г.Киеве; в Луганской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской — не менее, чем на 50%.Самый высокий показатель заболевания — среди жителей Киева (1698,6 на 100 тыс. населения), самый низкий — в Закарпатской области (524,8 на 100 тыс населения.). Средний показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине составляет 885,2 чел. на 100 тыс. населения.За неделю темп прироста заболеваемости среди детей вырос на 20,8%, среди взрослых — на 17,9%. При этом количество обратившихся за помощью к врачам по сравнению с прошлой неделей выросло на 40,8%.За отчетный период зафиксировано и лабораторно подтверждены два летальных случая от гриппа — в Днепропетровской и Львовской областях (дети 4 и 7 лет).

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