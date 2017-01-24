Звезда «Ментов» Анастасия Мельникова тайно вышла замуж

Актриса обрела счастье в личной жизни. Анастасия Мельникова отправилась под венец со своим избранником Сергеем в одном из загсов Санкт-Петербурга. Друзья поздравляют артистку со столь значимым событием.

На прошлой неделе, 17 января, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и депутат петербургского ЗакС Анастасия Мельникова расписалась в Питере. Об избраннике 47-летней актрисы известно мало – мужчину зовут Сергей, а познакомились супруги полгода назад. На тайной церемонии бракосочетания присутствовали самые близкие, в том числе и 14-летняя дочь актрисы Мария.

«Я за них рад, но с женихом не знаком», – поделился со «СтарХитом» актер Сергей Кошонин.

Еще один товарищ Анастасии, Отар Кушанашвили, признался, что наслышан о Сергее, она часто о нем рассказывала, но ни разу не довелось увидеть мужчину лично.

«Мы были у Анастасии Рюриковны в гостях в конце прошлого года, – поделилась со «СтарХитом» Алена, один из волонтеров проекта помощи одиноким старикам. – Они с дочкой передали в подарок дедушкам и бабушкам домашние соленья. Сергея дома не было, но мужские вещи заметили. Здорово, что Анастасия нашла свое счастье!»

Еще полгода назад Анастасия Мельникова уверяла всех, что пока не собирается менять свое семейное положение. Она одна воспитывает дочь-подростка и принимает во внимание, что ей необходимо считаться с мнением обожаемой Маши. 13-летняя девушка не былаготова к переменам в личной жизни мамы. Актриса полностью подчинилась воле своего чада и решила не форсировать события.

«Не то, чтобы я считаю, будто в мире нет человека, достойного меня. Просто на сегодняшний день обстоятельства сложились так, что у дочки переходный возраст. Маша попросила меня подождать немножко. Вот когда она была маленькой, она была готова принять человека, которого я полюблю. И я понимаю, что родив ребенка не для себя, а чтобы ему было хорошо, я должна подождать. У нас с ней четкая договоренность, что до 18 лет я принадлежу ей», — рассуждала Мельникова.

Судя по всему, сейчас дочь Мельниковой Мария поменяла свое мнение относительно замужества мамы. Вероятно, она нашла контакт с избранником Анастасии и рада тому, что он стал частью ее семьи.

Для звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» брак с Сергеем стал вторым по счету. Прошло почти двадцать лет после развода с первым супругом, кинопродюсером Вячеславом Тельновым. Они прожили вместе восемь лет, с 1990 по 1998 год. Спустя пару лет Анастасия родила дочь Марию.

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