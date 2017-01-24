Звезда «Ментов» Анастасия Мельникова тайно вышла замуж

На прошлой неделе, 17 января, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и депутат петербургского ЗакС Анастасия Мельникова расписалась в Питере. Об избраннике 47-летней актрисы известно мало – мужчину зовут Сергей, а познакомились супруги полгода назад. На тайной церемонии бракосочетания присутствовали самые близкие, в том числе и 14-летняя дочь актрисы Мария.
«Я за них рад, но с женихом не знаком», – поделился со «СтарХитом» актер Сергей Кошонин.
Еще один товарищ Анастасии, Отар Кушанашвили, признался, что наслышан о Сергее, она часто о нем рассказывала, но ни разу не довелось увидеть мужчину лично.
Еще полгода назад Анастасия Мельникова уверяла всех, что пока не собирается менять свое семейное положение. Она одна воспитывает дочь-подростка и принимает во внимание, что ей необходимо считаться с мнением обожаемой Маши. 13-летняя девушка не былаготова к переменам в личной жизни мамы. Актриса полностью подчинилась воле своего чада и решила не форсировать события.
Судя по всему, сейчас дочь Мельниковой Мария поменяла свое мнение относительно замужества мамы. Вероятно, она нашла контакт с избранником Анастасии и рада тому, что он стал частью ее семьи.
Для звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» брак с Сергеем стал вторым по счету. Прошло почти двадцать лет после развода с первым супругом, кинопродюсером Вячеславом Тельновым. Они прожили вместе восемь лет, с 1990 по 1998 год. Спустя пару лет Анастасия родила дочь Марию.
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