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Звезда «Ментов» Анастасия Мельникова тайно вышла замуж

Актриса обрела счастье в личной жизни. Анастасия Мельникова отправилась под венец со своим избранником Сергеем в одном из загсов Санкт-Петербурга. Друзья поздравляют артистку со столь значимым событием.

Звезда «Ментов» Анастасия Мельникова тайно вышла замуж
Анастасия Мельникова
// Фото: Kinopoisk.ru

На прошлой неделе, 17 января, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и депутат петербургского ЗакС Анастасия Мельникова расписалась в Питере. Об избраннике 47-летней актрисы известно мало – мужчину зовут Сергей, а познакомились супруги полгода назад. На тайной церемонии бракосочетания присутствовали самые близкие, в том числе и 14-летняя дочь актрисы Мария. 

«Я за них рад, но с женихом не знаком», – поделился со «СтарХитом» актер Сергей Кошонин.

Еще один товарищ Анастасии, Отар Кушанашвили, признался, что наслышан о Сергее, она часто о нем рассказывала, но ни разу не довелось увидеть мужчину лично.

«Мы были у Анастасии Рюриковны в гостях в конце прошлого года, – поделилась со «СтарХитом» Алена, один из волонтеров проекта помощи одиноким старикам. – Они с дочкой передали в подарок дедушкам и бабушкам домашние соленья. Сергея дома не было, но мужские вещи заметили. Здорово, что Анастасия нашла свое счастье!»

Звезда «Ментов» Анастасия Мельникова тайно вышла замуж
Анастасия познакомилась с мужем полгода назад
// Фото: PhotoXPress.ru

Еще полгода назад Анастасия Мельникова уверяла всех, что пока не собирается менять свое семейное положение. Она одна воспитывает дочь-подростка и принимает во внимание, что ей необходимо считаться с мнением обожаемой Маши. 13-летняя девушка не былаготова к переменам в личной жизни мамы. Актриса полностью подчинилась воле своего чада и решила не форсировать события. 

«Не то, чтобы я считаю, будто в мире нет человека, достойного меня. Просто на сегодняшний день обстоятельства сложились так, что у дочки переходный возраст. Маша попросила меня подождать немножко. Вот когда она была маленькой, она была готова принять человека, которого я полюблю. И я понимаю, что родив ребенка не для себя, а чтобы ему было хорошо, я должна подождать. У нас с ней четкая договоренность, что до 18 лет я принадлежу ей», — рассуждала Мельникова.

Звезда «Ментов» Анастасия Мельникова тайно вышла замуж
Анастасия заботится, в первую очередь, об интересах своей дочери
// Фото: Соцсети

Судя по всему, сейчас дочь Мельниковой Мария поменяла свое мнение относительно замужества мамы. Вероятно, она нашла контакт с избранником Анастасии и рада тому, что он стал частью ее семьи.

Для звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» брак с Сергеем стал вторым по счету. Прошло почти двадцать лет после развода с первым супругом, кинопродюсером Вячеславом Тельновым. Они прожили вместе восемь лет, с 1990 по 1998 год. Спустя пару лет Анастасия родила дочь Марию.


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