Авторизация
 
  • 17:22 – Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира 
  • 17:22 – Украинский депутат назвал русский язык «блудом» 
  • 17:19 – Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017) 
  • 17:19 – Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016) 


Многодетная семья Дель воссоединилась с изъятой дочерью

Жительница Зеленограда забрала малышку из приюта. Другой ребенок, усыновленный Светланой Дель и ее мужем, находится в больнице с двусторонней пневмонией. Маленькие Полина и Петя будут жить у бабушки в Санкт-Петербурге.

Многодетная семья Дель воссоединилась с изъятой дочерью
Светлана Дель
// Фото: социальные сети

Сегодня многодетная мать из Зеленограда Светлана Дель забрала шестилетнюю Полину из приюта. Вместе с женщиной за девочкой приехали ее старшая дочь Дарья, а также юрист Анна Фомина. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов. Сама Светлана поведала в социальных сетях, что малышка счастлива воссоединиться с семьей.

История многодетной матери из Зеленограда расколола общество на два лагеря

«Наконец-то мои любимые доченьки снова вместе! Слава Богу», – поделилась женщина в своем микроблоге.

Многодетная семья Дель воссоединилась с изъятой дочерью
Старшая дочь семьи Дель с Полиной
// Фото: социальные сети

Спустя какое-то время Светлана Дель отправилась за вторым усыновленным ребенком. Маленький Петя родился с пороком сердца. По словам Павлова, мальчик находится в больнице. «Врачи сообщили, что у ребенка – двусторонняя пневмония, с которой он два дня без лечения пробыл в приюте. Его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас решаем вопрос о его переводе в одну из лучших частных клиник Москвы», –  сообщил служитель Фемиды.

Ранее чиновники постановили отдать двоих детей, усыновленных семьей Дель, бабушке. Пожилая женщина проживает в Санкт-Петербурге. Что касается восьми малышей, которые находились под опекой жителей Зеленограда, то для них собираются искать новых родителей. 

Многодетная семья Дель воссоединилась с изъятой дочерью
Маленький Петя, который сейчас лечится от пневмонии
// Фото: социальные сети

Тем не менее, Светлана и ее муж Михаил не теряют надежды вернуть всех детей. Они уверены в том, что нужно продолжать борьбу за остальных малышей. Стоит отметить, что в защиту семьи Дель высказывались многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Вера Брежнева, Эвелина Бледанс и Ирена Понарошку. В социальных сетях также запустили хэштег в поддержку Светланы и ее супруга. Кроме того, пользователи Интернета подписывают петицию в защиту жителей Зеленограда. 

Скандал с 10 приемными детьми: звезды поддерживают мать

«Вы знаете, что этот кошмар не закончился?! Что ситуацию с похищением десяти детей из семьи пытаются замять всеми силами, а детей – лишить родителей?!.. Из опеки звонят и говорят: «Стирайте посты и сидите потише, у вас ведь тоже приемные дети, мало ли, синяк какой...» И, боясь за своих детей, многие удаляют посты!» – заявила Ирена Понарошку в своем микроблоге.

Напомним, что 13 января стало известно об изъятии из приемной семьи, проживающей в Зеленограде, десяти малышей. Это произошло из-за того, что отца семейства заподозрили в насилии над детьми, однако сам обвиняемый эти утверждения опровергает. Журналисты сообщали, что Михаил Дель якобы избил одного ребенка. В беседе с журналистами мужчина заявил, что никогда не поднимал руку на наследников. По словам мужчины, он лишь пытался проводить с мальчиком воспитательную беседу. Отец приемных детей из Зеленограда объяснил синяки на теле сына

Многодетная семья Дель воссоединилась с изъятой дочерью
Светлана Дель надеется, что у нее получится вернуть всех изъятых детей
// Фото: социальные сети


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174196-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4872
-0.02%
74.6848
+0.16%
1.1734
+0.46%
0.2115
+0.95%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 580
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 278
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 236
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 211
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 191
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 073
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 037
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 945
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров