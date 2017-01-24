Многодетная семья Дель воссоединилась с изъятой дочерью

Сегодня многодетная мать из Зеленограда Светлана Дель забрала шестилетнюю Полину из приюта. Вместе с женщиной за девочкой приехали ее старшая дочь Дарья, а также юрист Анна Фомина. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов. Сама Светлана поведала в социальных сетях, что малышка счастлива воссоединиться с семьей.
История многодетной матери из Зеленограда расколола общество на два лагеря
Спустя какое-то время Светлана Дель отправилась за вторым усыновленным ребенком. Маленький Петя родился с пороком сердца. По словам Павлова, мальчик находится в больнице. «Врачи сообщили, что у ребенка – двусторонняя пневмония, с которой он два дня без лечения пробыл в приюте. Его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас решаем вопрос о его переводе в одну из лучших частных клиник Москвы», – сообщил служитель Фемиды.
Ранее чиновники постановили отдать двоих детей, усыновленных семьей Дель, бабушке. Пожилая женщина проживает в Санкт-Петербурге. Что касается восьми малышей, которые находились под опекой жителей Зеленограда, то для них собираются искать новых родителей.
Тем не менее, Светлана и ее муж Михаил не теряют надежды вернуть всех детей. Они уверены в том, что нужно продолжать борьбу за остальных малышей. Стоит отметить, что в защиту семьи Дель высказывались многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Вера Брежнева, Эвелина Бледанс и Ирена Понарошку. В социальных сетях также запустили хэштег в поддержку Светланы и ее супруга. Кроме того, пользователи Интернета подписывают петицию в защиту жителей Зеленограда.
Скандал с 10 приемными детьми: звезды поддерживают мать
Напомним, что 13 января стало известно об изъятии из приемной семьи, проживающей в Зеленограде, десяти малышей. Это произошло из-за того, что отца семейства заподозрили в насилии над детьми, однако сам обвиняемый эти утверждения опровергает. Журналисты сообщали, что Михаил Дель якобы избил одного ребенка. В беседе с журналистами мужчина заявил, что никогда не поднимал руку на наследников. По словам мужчины, он лишь пытался проводить с мальчиком воспитательную беседу. Отец приемных детей из Зеленограда объяснил синяки на теле сына
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