Сегодня появилась информация, что 30-летняя российская певица Пелагея родила ребенка. Это стало известно благодаря её супругу, российский хоккеист Иван Телегин, сообщил радостную весть после победы его команды в полуфинале.
Как стало известно, вечером 21.01.17, Пелагея родила девочку, которой уже дали имя - Таисия. Пелагея и Иван Телегин не хотели, что бы их семью обсуждали в прессе, по этому постоянно отклонялись от вопросов журналистов. Однако, о рождении дочери Иван Телегин сообщил СМИ сразу после своего матча.
Напомним, что Пелагея и Иван сыграли свадьбу в июне 2016 года. Свадьбу отметили в тесном кругу близких людей, после чего Пелагея и Иван улетели на отдых в Грецию. По некоторым данным, Пелагея приостановит свои выступления, так как сама хочет заняться воспитанием дочери.
Пелагея последние новости
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174182-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.