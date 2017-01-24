Сегодня появилась информация, что 30-летняя российская певица Пелагея родила ребенка. Это стало известно благодаря её супругу, российский хоккеист Иван Телегин, сообщил радостную весть после победы его команды в полуфинале.Как стало известно, вечером 21.01.17, Пелагея родила девочку, которой уже дали имя - Таисия. Пелагея и Иван Телегин не хотели, что бы их семью обсуждали в прессе, по этому постоянно отклонялись от вопросов журналистов. Однако, о рождении дочери Иван Телегин сообщил СМИ сразу после своего матча.Напомним, что Пелагея и Иван сыграли свадьбу в июне 2016 года. Свадьбу отметили в тесном кругу близких людей, после чего Пелагея и Иван улетели на отдых в Грецию. По некоторым данным, Пелагея приостановит свои выступления, так как сама хочет заняться воспитанием дочери.Пелагея последние новости

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