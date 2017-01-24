Внешность дочери Николаева и Проскуряковой вызвала споры фанатов

Певица Юлия Проскурякова чуть больше года назад впервые стала мамой. Она подарила своему супругу Игорю Николаеву дочь Веронику. Счастливые родители не раз признавались, что с появлением малышки на свет их жизнь полностью переменилась. Теперь они делают все, чтобы их ребенок рос в атмосфере любви и заботы. Николаев и Проскурякова вспомнили, как спасали жизнь дочери
Юлия Проскурякова вызывает невероятную симпатию у своих фолловеров. Недавно артистка перестала скрывать личико маленькой Вероники. Фанаты с удовольствием рассматривали снимок, на котором запечатлена малышка. Некоторые даже спорят, на кого она больше похожа – на маму или на папу.
Юлия и Игорь стараются по-разному удивлять малышку. Проскурякова рассказала своими поклонниками, что приготовила для девочки приятный сюрприз. Специально для нее она спела в дуэте с другой исполнительницей Еленой Есениной трогательную композицию, адресованную дочерям.
«Не так давно я написала песню, особенную песню, пожалуй, одну из главных в своей жизни. Посвятила я ее моей дочке Серафиме. Мы с прекрасной Юлией Проскуряковой – она тоже молодая мама маленькой Вероники – записали дуэт. Премьера песни состоится на концертах потрясающего музыканта Игоря Николаева: 8 марта в Санкт-Петербурге и 10 марта в Москве», - сделала Проскурякова репост публикации своей приятельницы.
Подписчики с удовольствием внимают советам Проскуряковой по воспитанию детей, которыми она делится в микроблоге, а также восхищаются ее прекрасными отношениями с супругом. Певица, в свою очередь, старается быть предельно откровенной с поклонниками.
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