Олег Басилашвили поделится «Первыми воспоминаниями» в «Эрарте»

Знаменитый актер 26 января в 20.00 в «Эрарте» откроет цикл встреч «Первые воспоминания», в рамках которого известные люди вспомнят о своем детстве и юности, а также расскажут о творческом пути.

Культурно-образовательный проект «Слушай сюда» представляет новый цикл встреч в музее «Эрарта» с известными людьми, который откроет актер Олег Басилашвили. Примечательно и то, что за долгие годы это чуть ли не первый творческий вечер прославленного мастера, который уже много лет отказывает всем в интервью и крайне неохотно общается с публикой, отмечая, что вся его жизнь на сцене – а за ее пределами нет ничего интересного. Так что это одна из тех редких возможностей, когда можно прикоснуться к прекрасному и задать интересующие вопросы кумиру.

Идея цикла родилась из бесед с литературоведом Борисом Авериным. Он давно занимается темой первых воспоминаний в литературе (Толстой, Иванов, Белый, Набоков) и собирает воспоминания современников.

Встреча состоится 26 января в 20.00 в музее «Эрарта» (29-я линия В.О., 2А)

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