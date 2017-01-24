МУЗ-ТВ устроит праздник для всех влюбленных

14 февраля в Государственном Кремлевском Дворце состоится торжественное событие.

В самый романтичный день года — 14 февраля — в Государственном Кремлевском Дворце состоится настоящий праздник любви и музыки с участием лучших исполнителей российской эстрады

Для всех любящих сердец выступят: Григорий Лепс, Тимати, A`Studio, Егор Крид, Serebro, Иванушки International, Loboda, Emin, Ева Польна, Банд`Эрос, Юлианна Караулова, Глюк`оZа, Natan и Kristina Si, Анна Седокова, A-Dessa, Анна Плетнева, Натали и MC Doni, Пицца, Зара, Александр Ревва, Митя Фомин, Artik&Asti, Burito, Настя Кудри, Альбина и многие другие.

В честь торжественного события, артисты исполнят свои самые романтичные хиты, способные тронуть каждое сердце и вдохновить на признания!

«Праздник для всех влюблённых» в Кремлёвском дворце — необыкновенное шоу, каждый год привлекающее как влюблённые пары, так и тех, кто еще находится в поиске своей половинки. Это прекрасная возможость незабываемо отметить День Святого Валентина и напомнить любимым о своих чувствах

14 февраля приходи в Кремлёвский дворец или смотри в прямом эфире. Стань частью праздничного шоу для влюбленных сердец на МУЗ-ТВ!

Дата и время: 14 февраля, 19.00

Место проведения: Государственный Кремлевский Дворец

Билеты на сайте или по тел.+7(495) 644-22-22

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