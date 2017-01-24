52-летняя Алена Апина пообещала снимать больше «голых» видео

Певица не стесняется своего тела. По словам исполнительницы, которая недавно презентовала откровенный клип «Близость», она готова еще не раз продемонстрировать прелести фигуры, так как считает, что хорошо выглядит. Тем более, наследница Ксения не увидела ничего пошлого в работе мамы.

Недавно вышедший клип Алены Апиной «Близость» произвел настоящий фурор в Сети. Многие пользователи были недовольны тем, что артистка предстала в новом ролике в провокационном нижнем белье. По мнению подписчиков звезды, в 52 года уже не стоит носить такие вещи. Тем более, ее 14-летней дочери может быть стыдно за такую работу матери.

Однако, как призналась Апина, Ксения чуть ли не первой посмотрела новый клип. По словам звезды, она долго готовила дочь к тому, что в ролике будут достаточно откровенные сцены.

«Минут 40 длилась моя прелюдия, пока Ксюша не сказала: «Мама, да покажи уже, что там такое». И когда она посмотрела клип, то впала в ступор от того, что не увидела там ничего предосудительного», - отметила Алена.

Апиной было важно мнение наследницы. К тому же, звезда уверена в своей привлекательности. Она ухаживает за телом, посещает косметолога, поэтому считает, что нет никаких причин, запрещающих ей обнажаться перед публикой.

«Поверьте, я и раньше могла показать свое тело. И в будущем еще обязательно покажу его, потому что не вижу никаких проблем - у меня нет целлюлита, мне не нужен фотошоп. Я такая, какая есть», - рассказала Апина.

По словам артистки, в ближайшее время она продолжит сотрудничество с режиссером Асланом Ахмадовым. Звезда 90-х призналась, что у нее в запасе лежат две композиции «Елена» и «Снежная королева», а также переделана одна из старых песен, «Самоубийца». Как сообщила артистка Woman.ru, в данный момент она работает над треком «Девушка Бонда».

Напомним, что ранее Апина уже отвечала на критику фолловеров, которые посчитали «Близость» клипом недостойным артистки ее уровня. Женщина пыталась объяснить, что она не чувствует себя на свой возраст, поэтому допускает съемки в таких эротических сценах.

«Ваши «на старости лет сбрендила» отбиваю одной левой! Хотите секрет? Возраста не существует, и я знаю еще много других зацепок... Я не ругаюсь, я с вами делюсь очень важными вещами! Эх!» - обращалась Алена к пользователям соцсетей. Алена Апина оправдалась за «голую задницу»

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