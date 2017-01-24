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Кира Пластинина закатила многодневное бракосочетание

Торжественная церемония, на которую пригласили только родных и близких, прошла за рубежом. Специально по этому поводу молодожены забронировали пятизвездочный отель. Кира Пластинина и ее избранник Трей Валлетт отмечали свадьбу несколько дней.

Кира Пластинина закатила многодневное бракосочетание
Кира Пластинина
// Фото: "Инстаграм"

24-летняя Кира Пластинина вышла замуж в Мексике. Избранником дизайнера стал американский бизнесмен Трей Валлетт. Торжественная церемония прошла в шикарном пятизвездочном отеле, расположенном на карибском побережье полуострова Юкатан. Гуляния, на которых присутствовали только родные и близкие пары, продолжались три дня. По данным журналистов, праздник был организован в гавайском стиле.

В первый день Кира предстала перед гостями в розовом летящем платье, а ее жених предпочел свободную рубашку и светлые брюки. Родственники и друзья молодоженов веселились на берегу океана. Там установили бунгало, декорированное гирляндами. На пляже разожгли костер и разбросали подушки, чтобы все могли спокойно разместиться.

Кира Пластинина закатила многодневное бракосочетание

На следующий день Пластинина и ее жених устроили мексиканскую вечеринку, на которой выступали артисты с народными песнями в жанре мариачи. Банкет прошел в саду отеля. Каждый стол получил свой цвет с букетами и скатертями в тон. Дальше родные и близкие влюбленных приняли участие в маскараде, примерив сомбреро, пончо и накладную растительность на лице.

Кира Пластинина закатила многодневное бракосочетание

Третий день был ознаменован свадебной церемонией. Невеста примерила подвенечный наряд с фатой, под руку с ней шел отец, бизнесмен Сергей Пластинин. Затем Кира сказала «да» своей второй половинке, а гости молодоженов поздравили их с важным событием.

Напомним, что дочь известного предпринимателя познакомилась с женихом несколько лет назад.  Согласно некоторым данным, Кира знала будущего мужа еще со школьной скамьи, а спустя какое-то время ее компания начала сотрудничество с иностранным онлайн-ателье, где трудился Валлетт. Мужчина находился во главе финансового отдела. В данный момент это предприятие закрыто.

Кира Пластинина закатила многодневное бракосочетание

Отметим, что в прошлом году стало известно о банкротстве бренда Kira Plastinina, в который вложился отец девушки. Несмотря на то, что в нарядах марки ходили Линдси Лохан и Пэрис Хилтон, компании не удалось выйти на окупаемость. Ее долг составлял сумму в размере 500 миллионов рублей. Возможно, крах предприятия Киры связан с ее отъездом в Америку – в 2014 году наследница бизнесмена переехала на учебу в другую страну. Тогда Пластинина поступила на курс MBA Колумбийского университета. 

Кира Пластинина закатила многодневное бракосочетание
Кира Пластинина закатила многодневное бракосочетание


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