Актеры Александр Петров и Ирина Старшенбаум начали подготовку к свадьбе

Известные российские актеры Александр Петров и Ирина Старшенбаум, служебный роман которых разгорелся на съемочной площадке фильма Федора Бондарчук «Притяжение», сообщили, что начали подготовку к свадьбе, которая состоится уже в 2017 году. Похоже, сердцеед Петров сдался перед очарованием Старшенбаум, которая, по слухам, уже находится в интересном положении.
Накануне свадьбы Ирины Старшенбаум и Александра Петрова много хлопот. Уже совсем скоро состоится знакомство родителей. По словам мамы Александра Петрова, будущей невесткой она очень довольна. Хорошая девочка, которая точно станет отличной женой и замечательной мамой, считает родительница и подмечает, что свадьба Петрова и Старшенбаум намечена на лето, но ее точная дата будет откорректирована в зависимости от графика съемок жениха и невесты. О бурном романе Старшенбаум и Петрова стало известно весной 2016 года. Тогда, без памяти влюбившись в Ирину, Александр оставил бывшую пассию, с которой встречался целых 9 лет. 23 января влюбленные актеры появились в телеэфире программы «Кино в деталях». Оказалось, что будущие молодожены не только занимаются приготовлениями к свадьбе, а и готовятся стать родителями.
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