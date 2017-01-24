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Поклонники Нюши обсуждают ее помолвку в Африке

Знаменитость заинтриговала фанатов неожиданной новостью. Нюша сообщила о том, что поездка в другую страну накануне Старого Нового года изменила ее жизнь. Фанаты артистки решили, что ей сделали предложение руки и сердца.

Поклонники Нюши обсуждают ее помолвку в Африке
Нюша
// Фото: "Инстаграм"

26-летняя певица Нюша счастлива в новых отношениях. Знаменитость регулярно делится в социальных сетях подарками от бойфренда и публикует статусы, посвященные второй половинке. Фанаты артистки радуются ее счастью и гадают, когда же исполнительнице сделают предложение руки и сердца. Однако Нюша не торопится посвящать поклонников в подробности личной жизни. Недавно звезда намекнула на то, что отправилась в романтическое путешествие с любимым. А на днях красотка заинтриговала подписчиков, сообщив о важных изменениях в жизни.

«Вот так вот летишь в пятницу 13-го в полнолуние в Африку, чтобы отметить Старый Новый год… Совершенно не представляя, как эта поездка изменит твою жизнь...» – поделилась знаменитость в социальных сетях.

После того, как поклонники прочитали пост Нюши, они остались в недоумении. Фанаты начали спрашивать артистку о том, что произошло. Однако знаменитость предпочла хранить молчание, сохраняя интригу. Многие подписчики звезды спрашивали ее, не идет ли речь о помолвке. По их мнению, только предложение руки и сердца способно полностью изменить жизнь девушки. Особо зоркие пользователи социальных сетей разглядели кольцо на правой руке Нюши. «Интрига», «Поделись своей радостью», «Хватит нас мучать догадками», «Как же я хочу, чтобы это путешествие оказалось предсвадебным подарком», «Думаю, Нюша скоро пойдет под венец», «Перемены всегда к лучшему», «Рада за тебя», – обсуждали те, кто следит за жизнью исполнительницы.

Стоит отметить, что ранее Нюшу неоднократно «выдавали замуж». Артистка несколько раз выходила в свет с кольцом, которое многим казалось обручальным. Сама певица предпочитает не комментировать изменения в своей личной жизни, но в начале ноября прошлого года Нюша открыто заявила о том, что ее сердце занято. Это произошло на концерте певицы.

Не так давно стало известно о том, что Нюша закрутила роман с чиновником – генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Папарацци «поймали» парочку в одном из столичных ресторанов. По данным журналистов, артистка уже познакомила своего избранника с родственниками. В данный момент влюбленные живут на три города – Лозанну, где расположена штаб-квартира организации Сивова, Москву и Казань. В беседе с корреспондентами Нюша не стала опровергать свои отношения с Игорем, но предпочла воздержаться от комментариев на эту тему. Нюша закрутила роман с влиятельным чиновником


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