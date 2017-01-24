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Никита Джигурда опубликовал видео секса с Людмилой с Браташ: поклонники не верят в произошедшее

Никита Джигурда опубликовал видео секса с Людмилой с Браташ: поклонники не верят в произошедшее
Актер Никита Джигурда в последнее время обсуждается исключительно в скандальном контексте. Он сам создает вокруг себя такой негативный информационный фон, чем затем пытается воспользоваться с целью самопиара.

Так случилось и несколько недель назад, когда Джигурда выставил в интернете на всеобщее обозрение очень провокационные видеоролики со своим участием. На них он занимается различными видами секса с крестной матерью своих детей Людмилой Браташ. Больше всего фанаты актера были поражены тем обстоятельством, что на роликах женщина запечатлена в полуобморочном состоянии. Таким образом, они обвили Никиту в том, что он изнасиловал Браташ, а затем стал хвалиться своими достижениями.

В еще одном видеоролике кадры сексуальных утех эпатажного шоумена сменяются на семейные фото, где Джигурда запечатлен с Браташ и бывшей супругой Мариной Анисиной, официальный развод с которой состоялся относительно недавно.

Примечательно выделить тот факт, что Джигурда в ответ на многочисленные упреки дал понять, что не насиловал женщину, а реанимировал ее морально. Он подчеркнул, что с помощью записи хотел доказать общественности, что у него имели место быть интимные отношения с Браташ. Несколько дней назад Никита дал обещание своим поклонникам, что выложит видео орального секса с Браташ.

Напомним о том, что бизнес-леди Людмила Браташ являлась крестной матерью для детей Никиты Джигурды. Она скончалась при странных обстоятельствах 14 февраля текущего года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия.


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