Новороссия сегодня, 24 января 2017: новости последних часов, ситуация в ДНР и ЛНР на сегодня, 24.01.2017, новости Донецка сегодня, 24 января, сводки ополчения Новороссии

Свежие новости из Донбасса указывают на то, что украинские военнослужащие не готовы складывать оружие. Напротив, они зачастую усиливают свои позиции новой военной техникой, что идет вразрез минским соглашениям. Международное сообщество прекрасно понимает, почему в Новороссии не может установиться мир. Однако что-то сделать, видимо, не может.Несколько дней назад ВСУ отрапортовало о продвижении вперед в районах Дебальцево и Горловки, однако эти заявления опровергло военное командование ДНР.Киев использует «дезу», чтобы скрыть собственные чудовищные потери из-за так называемого «дружественного огня» на Светлодарской дуге, рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Официальный Киев трубит, что в ряде населенных пунктов под Дебальцево и Горловкой военнослужащие ЛНР и ДНР покинули ранее занимаемые позиции, так вот - это ложь», - поведал Басурин, подчеркнув, что все разговоры о мнимых успехах ВСУ - это попытка скрыть потери украинских силовиков при тяжелейшем поражении на Светлодарской дуге 20 января.Переизбранный в первый день работы зимней сессии председатель ПАСЕ Педро Аграмунт выразил обеспокоенность конфликтом на Украине.С 24 декабря 2016 года в Донбассе был установлен очередной режим тишины, который, по заявлениям представителей Киева, ДНР и ЛНР, не соблюдается.Выступая сразу после автоматического избрания, Аграмунт указал, что "конфликт в Украине, нарушение перемирия в Донбассе продолжаются". Он также отметил сохранение напряженности на Балканах и вокруг Нагорного Карабаха. Глава ПАСЕ указал на недопустимость решения конфликтов военным путем.Служба безопасности Украины год не вносила жителя ЛНР в списки на обмен пленными, чтобы заставить его сотрудничать с украинскими спецслужбами. Об этом рассказал сам бывший украинский узник Александр Соколов.Соколов был освобожден 29 декабря прошлого года. Все это время СБУ скрывала его местонахождение и утверждала, что такого человека нет.«Потом приехали сотрудники СБУ, которые предложили свободу в обмен на то, что я буду передавать для них нужную информацию, - рассказал Соколов. - Угрожали, что, если я не соглашусь, посадят мою жену, а дочку отдадут в детдом, дочке на тот момент было всего два года».Соколов должен был пойти в ополчение и передавать в Киев сведения военного характера. Сотрудники СБУ внесли его в списки только после того, как он дал письменное согласие на сотрудничество. Однако, прибыв в ЛНР, он сообщил спецслужбам республики о вербовки.Ночь в Донбассе вновь выдалась неспокойной. Как сообщают официальные источники Донецкой народной республики, украинские силовики почти триста раз обстреляли территорию ДНР, об обстрелах сообщают и представители Луганской народной республики. По данным силовых структур ДНР, за минувшую ночь ВСУ выпустили 283 артиллерийских снаряда и мины по северной и западной окраинам Донецка, Ясиноватой и южной части Донецкой народной республики.Под огнем вновь оказались поселок Александровка на западе Донецка, территория Донецкого аэропорта, окраины Ясиноватой, а также село Ленинское Новоазовского района.Кроме использования тяжелой артиллерии ВСУ вели огонь по территории ДНР из гранатометов, вооружений БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О потерях информации пока нет, известно, что в результате обстрелов есть разрушения, несколько сот домов остались без света.Украинская армия обстреляла северную и западную окраины Донецка, Ясиноватой и юг Донецкой народной республики (ДНР) из артиллерии и минометов. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник выпустил 283 артснаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.Согласно приведенным данным, ВСУ с 18.00 до 02.00 обстреляли село Ленинское Новоазовского района, окраины Ясиноватой, территорию Донецкого аэропорта и поселок Александровку на западе Донецка. При этом украинские военные открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевой машины пехоты, различного типа гранатометов и стрелкового оружия.В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

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