Сирия сегодня 2017, новости 24 января: обзор военных действий в Алеппо, сводки из Сирии на сегодняшний день, 24.01.2017

Сирийский конфликт остается важной темой международной повестки дня. Непрекращающиеся боевые действия вынуждают экспертов с опаской смотреть в будущее. На сегодняшний день никто не берется прогнозировать, каким образом будет развиваться ситуация в дальнейшем. Имеются основания не только для силового разрешения конфликта, но еще и для мирных переговоров.Авиация России и Турции нанесли совместный удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» в Алеппо, сообщили представители министерства обороны России.Удары по объектам запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название - ДАИШ) были нанесены в районе населенного пункта Эль-Баб.«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались три ударных самолета Воздушно-космических сил России, а также четыре самолета ВВС Турции», - рассказали в военном ведомстве России.Всего авиация России и Турции уничтожили 22 объекта ИГИЛ. В операции участвовали два Су-24М, Су-34, а также по два F16 и F4.Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане не намерено подписывать итоговое коммюнике стран - гарантов перемирия.Об этом рассказал официальный представитель делегации оппозиции на переговорах в Казахстане Яхья аль-Ариди.Он подчеркнул, что страны гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документНапомним, представители правительства Сирии также не подпишут коммюнике. Ранее оппозиция Сирии на переговорах в Астане потребовала больше гарантий. Сирийская оппозиция настаивает на выработке механизма, который мог бы гарантировать контроль за соблюдением перемирия в САР.Международная коалиция против «Исламского государства» (ИГ), возглавляемая Соединенными Штатами, должным образом не предоставляет поддержки операции, которую турецкие Вооруженные силы осуществляют на севере Сирийской республики в районе Эль-Баба. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.«Очень жаль, что коалиционные силы не оказывают достаточной поддержки операциям в Эль-Бабе, — сказал турецкий политик в интервью журналистам. - Я говорю об этом открыто».В понедельник агентство "Амак" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) распространило кадры горящего танка Т-90 сирийских правительственных войск. По данным ИГ, танк был подбит 23 января 2017 г. из ПТРК в ходе боев восточнее трассы Алеппо - Ханашер - Итрия. Судя по видео, танк эксплуатировался подразделением "Хизбалла" (на нем виден флаг ливанского движения).Бои восточнее Ханашера идут с 19 января, когда террористы попытались в очередной раз перерезать стратегическую трассу, по которой идет сообщение Алеппо с центральными регионами страны. В результате контрнаступления сирийской армии удалось оттеснить ИГ в нагорье Джебель Шабит, но в последующие дни атаки со стороны террористов продолжились. В район Ханашера 21-22 января переброшены части "Хизбалла" и сирийского спецназа.Террористическая группировка "Джебхат Фатх аш-Шам" (ДФШ, запрещена в России) в последнее время все больше дистанцируется от альянса с другими исламистами и все чаще атакует своих бывших союзников с целью контроля территории и распространения своего влияния. Популярность "Джебхат Фатх аш-Шам" серьезно пошатнулась после освобождения союзными войсками Алеппо и теперь, судя по-всему, джихадисты намереваются восстановить свои позиции.Сразу в нескольких населенных пунктах провинций Идлеб и Алеппо идут столкновения между "Джебхат Фатх аш-Шам" и другими группировками. Агрессивные действия джихадистов против "Свободной сирийской армии" (ССА) уже почти норма, но большим сюрпризом для исламистов стали атаки ДФШ на своих бывших ближайших союзников из группировок "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Муджахидин".За последний месяц "Джебхат Фатх аш-Шам" удалось значительно увеличить свою зону контроля северо-западнее Алеппо. Скоро в пригородах Анадан, Хайян и Хрейтан может не оказаться относительно умеренных боевиков ССА. В провинции Идлеб разрастается конфликт с "Ахрар аш-Шам", в провинции Хама напряженная ситуация в Хан Шейхуне и Маарат ан-Нумане, где вместе с ДФШ присутствуют представители многих других группировок.При такой активности "Джебхат Фатх аш-Шам" старается дистанцироваться и от крайних группировок, напрямую связанных с "Аль-Каидой". Буквально накануне руководство ДФШ опубликовало заявление, согласно которому один из последних филиалов "Аль-Каиды" в Сирии группировка "Джунд аль-Акса" официально исключена из рядов "Джебхат Фатх аш-Шам" (куда "Джунд аль-Акса" сама попросилась осенью 2016 г.).Действия джихадистов вполне объяснимы. Своеобразный ребрендинг "Джебхат ан-Нусра" в "Джебхат Фатх аш-Шам" летом 2016 года и официальное отмежевание группировки от "Аль-Каиды" сделаны с целью образования самодостаточного движения, союз которого с другими группировками рано или поздно должен был быть разорван. Группировка "Джебхат Фатх аш-Шам" задумывалась как более цивилизованная версия "Исламского государства" (запрещено в России), этакий сирийский аналог "Талибана". Не зря ДФШ старается чаще демонстрировать не черный а белый флаг (аналогичный талибовскому).

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