"Дом-2" новости и слухи сегодня, 24.01.2017: на шесть дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 24 января

На телепроекте "Дом-2" происходит невероятно большое количество событий, за которыми пытаются уследить поклонники. На сегодня, 24 января, можно остановиться на следующих моментах: Ирина Донцова попыталась объяснить уход Захара Саленко. Ольга Рапунцель не будет опускаться до уровня сплетников. Сергей Захарьяш высказался о мужской дружбе.Несколько недель назад неожиданно для многих Глеб Жемчугов принял решение покинуть проект, объяснив свой поступок желанием помириться со своей супругой, которая уже несколько месяцев живет внепроектной жизнью, и спасти брак хотя бы ради маленького сына Михаила. Более того, у поклонников реалити-шоу даже появились предпосылки считать, что ребята уже встали на путь примирения - доказательством чему послужила недавняя встреча супругов, которая прошла в спокойной и доброжелательной обстановке. Впрочем, уже сегодня все надежды подписчиков и самого Глеба были разрушены. Ольга объявила, что с сегодняшнего дня они с Глебом официально разведены и пожелала своему экс-супругу всего наилучшего в дальнейшей жизни.Сергей Захарьяш предался рассуждениям о мужской дружбе. "Хотел бы поговорить по поводу мужской дружбы. Придя месяц назад на проект, я познакомился с Димой Лукиным. Мне этот парень сразу показался эксцентричным и интересным, со своей мужской позицией. Смущало, конечно, что Дима любил раньше выпить, из-за чего создавал сам себе массу проблем и конфликтов среди участников. Однако я всегда видел в нем огромный потенциал и талант, особенно как актера, в любой ситуации мы поддерживаем друг друга, неважно кто прав или нет, но я буду стоять горой за него.На данный момент Дима пытается построить отношения с Марией Кохно. Я один из немногих, кто верит в их искреннюю пару. Очень надеюсь, что в скором будущем они заселятся на второй этаж к нам в ВИП дом и мы будем прекрасно проводить время с нашими соседями и друзьями. Я очень рад, что познакомился с таким человеком как Дима. Его умение импровизировать со своей речью, актерскими данными и мужской харизмой не оставят никого равнодушным. Этого человека можно любить или ненавидеть, но оставаться к нему равнодушным невозможно. На данный момент мы с Димой прошли уже много ситуаций и наша дружба только крепчает. Я желаю каждому человеку иметь такого друга рядом, который не предаст и всегда поддержит в трудную минуту. Так что будем дальше вместе с Димой бороться со злом за справедливость, прикладывая мизинец ко рту, как это делал Доктор Зло в фильме Остин Пауэрс. Дружить семьями и развивать наш прекрасный проект «Дом 2", - отметил парень.Мало для кого является секретом, что в последние дни Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко столкнулись с жестким прессингом в свой адрес со стороны коллектива на «Острове любви». Ситуация обострилась после того, как пара поддержала стремление новичков телепроекта внести кардинальные изменения в структуру телестройки. Добавили неприятностей пары и всевозможные грязные сплетни и слухи, то и дело появляющиеся в сети. И хотя подобный негатив не мог не сказаться на моральном состоянии пары, Ольга Рапунцель уверяет, что подобные разговоры не смогут помешать ей и Диме построить свои отношения. Кроме того, девушка уверена, что подобные сплетни - удел слабых, и она не намерена опускаться до их уровня.Татьяна Африкантова попросила помощи со стороны поклонников. "Дорогие мои друзья, обращаюсь к вам с большой просьбой! Меня пригласили на Канал НТВ «Говорим и показываем» для разборки полетов. Меня вытащили буквально с катка и сразу на студию. У меня не было времени подготовиться к ответу на предъявленное обвинение мне Агибаловой за клевету, хотя весь интернет кишит Ее тёмным прошлым и бесшабашной жизнью! Я потерпела фиаско. У меня не было ни одного человека, который бы защитил меня. Но впереди суд и мы с Александром готовимся! Если вас не затруднит присылайте мне информацию на Агибалову, который прольёт свет на Ее прошлое, фотографии и особенно хотелось найти эфир, где Ее дочь Ольга в разговоре с психологом говорит всю правду о матери, а также где сама ИА рассказывает о своих мужьях и детях. Я плачу и переживаю о несправедливости как этот уличный фонарь, она делала на меня постановочные фото и сбрасывала в группы вконтакте. Мы с Александром ждём вашей поддержки", - написала женщина в интернете.Ирина Донцова объяснила неожиданный уход Захара Саленко. "Друзья мои, отвечаю всем! Да действительно Захар с лобного места отправился в военкомат на медицинское освидетельствование! Он призывного возраста! Каждый мужчина, если позволят здоровье и годен к строевой службе обязан отдать долг Родине и Отчизне! Служить должны все ребята! Армия делает из мальчиков настоящих мужчин! Мы с Майей были в шоке от такой новости! Реакция была разной! Но пока он всё выяснит Майя будет ждать его на поляне!" - пояснила Донцова.

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