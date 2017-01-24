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Сергей Шнуров протянул Ольге Бузовой руку помощи

Телеведущая оценила пародию лидера группы «Ленинград». Шнуров записал короткий ролик, в котором упомянул звезду «Дома-2» и ее композицию «Под звуки поцелуев». Судя по всему, девушка надеется организовать дуэт с рокером.

Сергей Шнуров протянул Ольге Бузовой руку помощи
Ольга Бузова
// Фото: «Инстаграм»
Сергей Шнуров протянул Ольге Бузовой руку помощи
Сергей Шнуров
// Фото: «Инстаграм»

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова покоряет музыкальный олимп. Две песни девушки «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю» становились лидерами хит-парадов за считанные дни. Тысячи поклонников звезды снимали ролики, в которых предлагали свои версии исполнения этих треков. Не смог остаться в стороне и Сергей Шнуров.

Лидер группы «Ленинград» находится на отдыхе в США вместе с супругой Матильдой и друзьями. Рок-музыкант делится фотографиями красот Санта-Моники, а также выкладывает кадры с местными представителями шоу-бизнеса. Однако Шнуров не забывает радовать своих поклонников короткими клипами, в которых он поет под гитару. В новом ролике рокер упоминает первую композицию Бузовой «Под звуки поцелуев».

«Клипмейкер я, по ходу ****. В соавторы я позову под звуки, под звуки поцелуев я … Бузову», - такие слова поет артист.

Сергей Шнуров протянул Ольге Бузовой руку помощи
Сергей Шнуров перепел хит Ольги Бузовой
// Фото: «Инстаграм»

Телеведущая, которая в данный момент путешествует по Европе, следит за реакцией на свое творчество в социальных сетях. Ольга оценила записанное Шнуровым видео и предложила ему поработать вместе. «Ну что, наклевывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком», - отметила Бузова, сделав репост ролика. 

Поклонники радостно восприняли такую новость и начали настаивать на том, что звездам обязательно надо записать совместный хит. Пользователи Сети выражали эмоции под мини-клипами с участием Шнурова. «Это шедевр! Супер», «Жестко. Но дуэта не надо», «Теперь нужно выдумать что-то со словом «привыкаю». И все - можно клипы снимать и альбом продавать», «Вот и хорошая идея для новогоднего огонька 2018», - писали фолловеры музыканта.

Бузова делится на своей страничке роликами, в которых ее подписчики или их родственники и исполняют песню «Привыкаю».

«Маленькие принцессы, вас ждет длинная интересная жизнь, и дай Бог, чтобы никто вам не сделал больно. Ни один мужчина не стоит наших слез, девочки! Вам говорю это, и себе повторяю.  Детская любовь бесценна, потому что детей невозможно обмануть Они все чувствуют», - написала Ольга под роликом с участием детей, которые поют новую композицию. 


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174004-news.html
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