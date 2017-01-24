Жулин и Навка испугались за дочь

Экс-супруг Татьяны Навки Александр Жулин рассказал журналистам, как он с женой испугались за дочь в момент теракта В Нью-Йорке, где они тогда жили. В день взрыва башен-близнецов они с супругой были за пределами города по работе, оставив дочь Александру с няней, а узнав о трагедии, принялись звонить. Но связь отсутствовала.
По словам Александра Жулина, те два ужасных дня он помнит до сих пор, когда невозможно было узнать, как дела у ребенка. Узнав о теракте, все были потрясены и, естественно, пытались дозвониться до родных, находящихся в Нью-Йорке, но это было невозможно ввиду отсутствия связи.
Фигурист признался, что после официального развода с Татьяной Навкой они продолжают общаться и бывшая супруга для него - родной и близкий человек. «Уже после развода мы с Таней катались в паре, исполнив прекрасный танец под романс «За все спасибо, добрый друг». Это было в рамках ледового шоу "Кубок профессионалов". В этом исполнении было много личного»,- рассказал Жулин. На сегодняшний день спортсмен активно участвует в жизни своей дочери, поддерживая любые ее начинания.
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