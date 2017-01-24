Жулин и Навка испугались за дочь

По словам Александра Жулина, те два ужасных дня он помнит до сих пор, когда невозможно было узнать, как дела у ребенка. Узнав о теракте, все были потрясены и, естественно, пытались дозвониться до родных, находящихся в Нью-Йорке, но это было невозможно ввиду отсутствия связи.Фигурист признался, что после официального развода с Татьяной Навкой они продолжают общаться и бывшая супруга для него - родной и близкий человек. «Уже после развода мы с Таней катались в паре, исполнив прекрасный танец под романс «За все спасибо, добрый друг». Это было в рамках ледового шоу "Кубок профессионалов". В этом исполнении было много личного»,- рассказал Жулин.На сегодняшний день спортсмен активно участвует в жизни своей дочери, поддерживая любые ее начинания.

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